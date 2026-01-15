新竹市普發5000元消費金！誰能領？怎麼領？可以代領嗎？會自動入帳嗎？常見問答一次看｜Yahoo補助通

新竹市政府拍板，春節前將發放新台幣5000元消費金給每名新竹市民。市民朋友可從多元管道領取，符合資格的新生兒也能領，特定資格者最快1月21日入帳。究竟新竹市普發5000元領取資格如何規範？怎麼領？必知Q&A，Yahoo新聞編輯室馬上帶您一文搞懂！

新竹市5000元消費金，發放對象是誰？領取資格為何？

新竹市消費金發放對象，包含「一般市民」與「2025年8月1日至2026年7月31日出生的新生兒」兩大類。只要符合以下兩項條件之一，就能領取新竹市5000元消費金。

2025年9月30日（含）前已設籍新竹市，且至2026年1月9日連續設籍未遷出者，但死亡者除外。

新生兒未於2025年9月30日前設籍新竹市，但父母任一方符合上述領取資格，且新生兒於2026年9月30日（含）前於新竹市完成出生登記或初設戶籍登記者。

新竹市5000元消費金，「一般市民」領取方式有哪些？領取期限到何時？

根據新竹市政府公告，一般市民朋友有四種領取方式，各種方式的領取時間和適合對象不盡相同，請參考以下資訊：

本人親領：身分證、印章。

未滿18歲者：由法定代理人之一方領取。應攜帶法定代理人本人身分證、印章，未成年人身分證或戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

受監護宣告者：由監護人領取。應攜帶監護人本人身分證、印章，受監護宣告者身分證。

委託同戶代領：代領人須年滿18歲，並須檢具委託書、委託人身分證、受託人身分證與印章。

新竹市5000元消費金，「新生兒」領取方式有哪些？領取期限到何時？

新生兒方面，則分為兩種情形。第一種，是新生兒已在2025年9月30日（含）前設籍新竹市，且至2026年1月9日連續設籍未遷出，那麼可以比照上段提到的「一般市民」領取方式辦理。

如果新生兒是在2026年1月10日後，才到新竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記，那麼這筆5000元消費金就會由「各區戶政事務所」發放。只要符合資格的父親或母親，帶上身分證、印章、郵政儲金簿或金融機構存摺影本（含戶名和帳號），向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所提出申請即可。要留意的是，申請務必在2026年9月30日以前提出，逾期不受理哦！

新竹市5000元消費金，我擁有「居留證」，可以領取嗎？

不可以！一定要具備身分證，且戶籍位於新竹市，才符合領取5000元消費金的資格。

新竹市5000元消費金，1/24可以請家長代領嗎？

答案是不可以！1月24日僅提供以下三種對象領取：

本人親領：攜帶本人身分證、印章

未滿18歲者：由法定代理人之一領取。法定代理人之一方應檢附身分證、印章，以及未成年人之身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

受監護宣告者：由監護人領取。監護人應檢附身分證、印章，與受監護宣告者的身分證。

新竹市5000元消費金，1/24消費金發放所地點在哪裡查詢？

市民朋友可以點擊查看「361處發放所」，或者透過新竹通App來查詢，了解自己所屬的發放所位置。也能按照手邊拿到的「消費金領取通知單」所顯示的地點，前往發放所領取5000元哦！

新竹市5000元消費金，會自動入帳嗎？還是一定要去領？

只有新竹市政府現有權管社福系統資料，例如：重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）、依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，會在直接勾稽後，在1月21日直接匯入既有帳戶。

至於其他民眾，務必透過上文提及的實體站點領現金、新竹通App申請登記、區公所補領、戶政事務所發放等方式，領取這筆5000元消費金。千萬不要傻傻地坐等5000元找上門，錯過領錢的期限可就捶心肝啦！

新竹市5000元消費金，我沒有銀行／郵局帳戶，怎麼領？

沒有銀行或郵局帳戶的話，請採取實體現金方式領取。讀者朋友有以下兩種選擇，領取方式與必帶物品，請參考上方內容。

1月24日（六）：前往各區設置發放所，限本人領取。

3月10日（二）至3月31日（二），前往戶籍所在地之區公所領取，可委託同戶領取。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

