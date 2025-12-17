新竹市晶品城傳憾事 女子墜11樓身亡

新竹市晶品城今天中午傳出輕生憾事，1名年約30歲女子從11樓頂樓墜落，當場死亡。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晶品城今天中午傳出憾事，1名30出頭的女子疑從晶品城11樓頂樓墜樓輕生，因路人聽到很大聲的墜落撞擊聲，發現有人倒臥在地，且出現一大灘血跡，警方及救護人員到場時，女子已明顯死亡。警方通知家人到場了解，另11樓頂樓及女子停放機車處都未發現遺書，詳細原因還有待相驗了解。

目前封館還未重新營運的晶品城，停業超過1年半，但已傳出多起跳樓輕生事件，過去曾發生女子疑因感情問題爬到頂樓欲輕生被勸下來，今天中午晶品城頂樓又發生女子墜樓憾事。據側面了解，輕生的女子疑有精神方面困擾，但衣著正常且穿著鞋子，現場和停放的機車也沒有找到遺書。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

