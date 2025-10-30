新竹市東大路地層下陷、房屋傾斜！19戶急撤離 疑因地下室工程惹禍

新竹市北區東大路四段113巷一處民間工地，今（30）天在進行地下室工程時，疑似施工不慎，導致基地旁的道路地層下陷，鄰近的地面也受損龜裂，有的房屋還明顯傾斜。擔憂結構安全，市府緊急疏散安置現場19戶住戶，同時勒令工地立即停工，並啟動調查疏失。

根據災害應變小組勘查回報，該區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33位住戶受影響。經現場評估需進行撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住兩家合作旅館。另都發處亦會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。

房屋明顯傾斜，附近共有19戶撤離。圖／台視新聞

