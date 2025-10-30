新竹市東大路工地施工致「地層下陷」！ 33住戶急撤離

新竹市 / 綜合報導

新竹市東大路四段113巷發生地層下陷！市府獲報後到場，發現有戶空屋地層下陷嚴重傾斜，造成下陷原因是一旁工地的地下室工程，有居民說下陷狀況一天比一天嚴重，昨(30)日晚上，鄰近的33名住戶也緊急被撤離，其中27人被安置在旅館。施工的工地已經被要求緊停工，等待釐清事故原因。

民眾一手拎著行李，一手帶著愛犬，手忙腳亂神情緊張，不過得趕緊離開家裡，眼見附近空屋，房子嚴重傾斜，門前路面不斷往下陷，房子就像矮了一截，趕緊圍起三角錐，禁止民眾進入，這裡是新竹市北區東大路四段，113巷的工地在進行地下室工程，卻導致基地旁的道路地層下陷。

附近住戶說：「它每天每天一點一點的下陷，所以今天更傾斜，至少有一個月了吧。」附近路面也開始出現大塊裂痕，就擔心下陷情況越來越嚴重，市府人員30日晚上，挨家挨戶貼上公告，提醒警戒區住戶得暫時撤離。

新竹市府人員VS.附近住戶說：「趕快過去啦，因為飯店那邊，也幫你們準備好了啦。」臨時被通知，不少居民還相當錯愕，33名住戶緊急被撤離，不過同時也擔心自家房子安危。

新竹市都發處長蘇文彬說：「所有的裂縫的低壓灌漿，包含確保所有安全的監測系統，目前都正在建置，我們會要求(工地)做修復的賠償。」工地被要求立即停工，而當務之急得先持續灌漿，工人們加緊腳步漏夜處理，避免災害擴大。

