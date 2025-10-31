新竹市東大路建案地層下陷 市府要求建商負責

竹市東大路四段某建商開挖地下室釀地層下陷，21戶緊急撤離。（圖：民眾提供）

新竹市東大路一處建案進行二期地下室開挖，結果造成附近民宅傾斜及路面地層下陷，市府昨晚緊急疏散撤離21戶、33人，今天（31日）一早也由建商代表和建築師技師公會與市府相關人員，前往地層下陷地區進行現地鑑定。建設公司代表說明，已緊急採低壓灌漿方式搶險補救。建設公司強調，如果是開挖造成鄰損，一定會負責相關賠償責任。

竹市地層下陷市府人員緊急就撤離33人列冊，協助緊急安置。（圖：市府提供）

市府都發處表示，目前該建案已開挖地下室13公尺深，市府採建案周邊2倍寬的25公尺民宅範圍內進行疏散撤離，已用透地雷達進行民宅初步鑑定，後續會要求建商須負起責任，並與住戶進行相關賠償補助事宜。

廣告 廣告

建商代表則指出，因南寮地區屬於沙質地形，進行地下室壁壘樁工程時，在開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就會用低壓灌漿方式止水，同時防止道路塌陷，每個月都會做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實。目前會持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

市府都發處建管科說明，此建案是地下3層地上15層約201戶的大型建案，目前一期已完成大約15層樓高，二期地下室開挖已到地面階段，由於建案周邊的地下水位仍很高，且地下水持續湧出，也帶出很多沙，建設公司開挖已挖到13公尺深，幾乎快完成地下室的開挖。市府已要求造成民宅傾斜的區域先停工，至於第一期部分仍同意在安全範圍內持續施工，但要求建商需持續搶險灌漿補救。

多名市議員都到場關心建案造成民宅塌陷問題，也要求市府與建商必須負起責任，包括提供被撤離住戶的居住和房屋損害賠償。（彭清仁報導）