新竹市樹林頭夜市1/30熄燈 郵局接手土地蓋大樓

新竹市樹林頭觀光夜市將在1月30日營業後熄燈，停業的原因是土地權屬變動，原地主國防部政治作戰局在2025年10月底，以13.3億餘元轉售給中華郵政公司，未來將興建地下3層、地上7層的新竹郵局綜合業務大樓。

樹林頭夜市將於1月30日劃下句點。（圖／翻攝自樹林頭觀光夜市臉書粉專）

位在北區東大路、鐵道路口的樹林頭夜市，平時是樹林頭停車場，土地原屬國防部政治作戰局所有。

根據《中國時報》報導，新竹市議員劉康彥指出，2025年10月底中華郵政公司與政戰局正式簽約價購約2045坪土地，並在去年11月底完成產權登記，目前剩點交等相關程序。賣給中華郵政公司後，未來此地將興建地下3層、地上7層的新竹郵局綜合業務大樓。

樹林頭夜市先前因疫情轉做疫苗施打站而停業，市長高虹安上任後於2023年底風光重新啟用，結果才開放兩年多就緊急發布通知宣布停業，讓不少在地民眾感到扼腕。

