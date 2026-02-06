新竹市民調／「藍白合」拿5成支持度！高虹安：市民非常有感

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安今（6日）針對最新民調做出回應。（圖／翻攝畫面）

2026新竹市長選舉，目前檯面上的「藍白合」主推現任市長高虹安爭取連任，民進黨、時代力量有人選但都尚未確認。《TVBS民調中心》今（6日）公布最新民調，以高虹安、民進黨林志潔以及時代力量的王婉諭進行調查，高皆可以拿下五成左右支持度。對此，高虹安也做出回應。

高虹安受訪時表示，在這樣子的民調之下，代表當初在競選市長的時候，很多的政見市府團隊在全力實現，也確實落實超過8成以上的政見，市民也是非常有感。高虹安也強調，希望未來市府的一些施政，市民朋友也可以繼續支持市政府團隊。

該民調顯示，當高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過兩成，另外22%尚未決定。

如果時代力量黨主席王婉諭投入新竹市長選戰，調查結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度僅6%，另有20%未表態。顯示目前王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

對於這份民調，林志潔回應表示，因民調做法與對比方式比較特殊，不知道為何並無看到有高市長對應王主席的比較，且未表態的市民也多達25%。本人作為市民，尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願，希望高市長能好好專心市政建設，落實承諾。至於民進黨部分，我們一定會推選對新竹最有規劃願景，也最有戰力的候選人，團結台派朋友們，來爭取市民的認同。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

