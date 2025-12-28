新竹市民領紅包 春節前發5000元消費金

竹市春節前將發放5000元消費金，讓市民過好年。（圖：彭清仁攝）

為因應美國關稅及物價波動等衝擊，新竹市政府編列預算，啟動振興經濟消費金發放實施計畫，經新竹市議會三讀通過，將於明年春節前發放新竹市民每人5000元消費金。市府預計在明年1月24日啟動全市實體現金發放作業，活絡經濟讓民眾安心過好年。

新竹市政府表示，新竹市議會已於12月2日三讀通過明年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表。有關振興經濟消費金發放事宜，市府預計於明年1月21日前針對社福列冊長輩及安置兒少優先撥款入帳，並訂於1月24日啟動全市實體現金發放作業，讓市民在農曆年前能順利領取5000元紅包，活絡經濟，讓市民安心過好年。

市府指出，這次發放市民每人5000元消費金，預估受惠人數超過45萬人，將有效提升民眾消費意願，進一步帶動餐飲、零售、夜市、觀光與服務業等在地產業景氣循環，相關局處已著手研議發放方案，包含65歲以上長者免申請，以既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭。其餘市民發放則預計由類似投開票所方式，由市民前往就近領取凡符合條件民眾、新生兒皆可透過多元管道領取，盼支持地方經濟，創造經濟循環效益。

市長高虹安說明，市府已啟動跨局處合作，從整體規畫、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，都同步籌備，力求以便民與安全作業為原則，確保市民都能順利領取。（彭清仁報導）