新竹市民領5000元現金 市警局全方位維安守護市民小確幸

新竹市政府將於二十四日在實體據點發放每人五千元消費金，市長高虹安二十三日赴新竹市警察局，視察發放前整備作業。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府將於二十四日在實體據點發放每人五千元消費金。市長高虹安二十三日赴新竹市警察局，視察消費金點收現金、分裝分組、及發放前整備作業，實地了解現場人力之配置與作業流程，要求各單位務必嚴謹把關每個環節，讓消費金發放作業安全、有效率。

高虹安表示，此次消費金發放是為因應美國新關稅政策對整體經濟環境的衝擊，同時藉由消費挹注活絡在地商機，讓資源真正回到市民生活與地方產業。今日特別前來警察局視察整備情形，就是要確保每一個環節都安全無誤，務必讓明日全市三百六十一處發放據點運作順暢。

警察局長陳源輝表示，為確保發放日治安平穩，動員警、民力逾七百人，各發放所以最高規格維安佈署，從二十四日七時起執行環境安檢，並於發放現金時全程安維，建構「點、線、面」全方位防護網，確保市民「領取順心、回家安心」。

市府說明，消費金於二十四日八時至十六時發放，請市民依照通知單所載地點，攜帶身分證正本及印章前往領取，市府特別提醒，消費金僅限一月二十四日當天現場領取，請民眾務必把握時間。

市府補充，為推動智慧城市並分散人流，市府同步規劃了「數位領取」管道。若市民不便前往現場，可自一月三十日起、透過「新竹通」Ａｐｐ線上申請，並享有加碼一百元的優惠措施。另針對未能於實體或數位管道完成領取的民眾，市府也規劃於三月十日至三十一日期間，開放至各區公所辦理補領。