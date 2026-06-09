新竹市民「交通議題」最有感！林妤芬啟動市政問卷反應真實民意

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【民眾新聞網方健龍新竹報導】「6成新竹市民最優先關注的市政議題是交通！」無黨籍新竹市東區議員參選人林妤芬近日完成「新竹市市政需求與公共治理調查」問卷，回收約700份有效樣本，從交通、教育、社會福利到城市建設等面向，蒐集市民的真實意見。林妤芬表示，以素人身份投入公共事務，期待政治回到「如何真正解決問題」的核心；因此，團隊在參選初期即啟動市政問卷，透過第一線民意與客觀資料，理解市民在日常生活中真正面對的困難與需求。

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身為執業律師及「新竹市社區關懷法律服務協會」創會理事長，林妤芬長期深入社區，推動法律科普、親子教育、反詐騙與反霸凌宣導等公共服務。林妤芬說，基層服務經驗讓她深刻理解，市民期待能回應日常需求、解決實際問題的市政治理。

根據本次問卷結果，超過6成受訪新竹市民認為最有感、最優先關注的市政議題是交通。進一步分析交通項目，市民認為最亟待改善的是「塞車」與「停車空間不足」，有超過7成市民認為，交通壅塞與停車壓力已成為影響日常生活品質的重要負擔。

針對市民最有感的交通痛點，林妤芬提出「大新竹輕軌建設」與「智慧共乘交通」兩大交通政見。她表示，新竹交通不能只靠單一路口改善或短期管制，而應從區域生活圈與城市整體運輸系統重新規劃。未來應分期推動大新竹輕軌建設，強化新竹市與竹北、竹東等生活圈連結，提升公共運輸效率；同時導入智慧共乘與數位媒合機制，鼓勵企業協作通勤，減少尖峰車流，提高車輛使用效率，進一步舒緩停車與道路負擔。

林妤芬強調，交通改革必須建立在民意、數據與專業研究之上。她以「新竹234，妤芬進行式」及「兩大建設，妤你暢行」為政策主軸，推動更務實、可執行的新竹交通改革，讓市民日常移動更安全、更順暢，也讓新竹成為真正宜居、有效率的城市。

除交通議題外，托育與公托資源也是市民高度關注的社福議題。作為年輕家庭多、育兒需求高度集中的城市，新竹市的托育量能是否充足，直接影響年輕家庭的生活壓力與生育意願。本次問卷顯示，過半市民關注公立幼兒托育資源不足問題，反映幼托與公托資源分布不均，已是新竹家庭最有感的社福課題之一。

林妤芬表示，她在5月中旬宣布參選即在粉專提出「強化兒童照顧支持網絡，擴增臨時、夜間與到宅托育服務，提供更彈性托育選擇」政見，很高興看到市府近日具體回應，自7月1日起攜手4家準公共化托嬰中心辦理假日定點臨托服務，提供育有2歲以下嬰幼兒家庭更便利的假日托育選擇；她也呼籲，市府未來要進一步整合育兒指導、親子館、早療資源與居托中心，讓不同生活型態的家庭都能獲得可近、可用的支援。

林妤芬指出，社會福利政策必須回到市民生活本身，從孩子出生、父母育兒到家庭支持，建立更完整的政策網絡，讓年輕家庭願意留在新竹、安心在新竹生活。

林妤芬強調，無黨籍的價值，在於能夠跳脫政黨立場，以市民利益作為唯一優先考量。未來若進入議會，將持續以法律專業與公共政策研究為基礎，堅持理性問政、專業監督，並推動更公開透明、更重視證據與民意的市政治理文化。

林妤芬指出，本次問卷受訪者涵蓋不同性別與20至70歲年齡層，廣泛蒐集不同世代市民的生活經驗與市政需求。新竹市需要更長期、更專業且更重視數據分析的治理思維，團隊後續也將針對問卷內容進行完整整理與分析，作為未來政策白皮書與議會監督的重要基礎。