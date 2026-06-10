新竹市氣爆調查進度公布 高虹安指示全面清查便當小吃店瓦斯

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照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對9日凌晨3時52分發生於新竹市東區高翠路239號的嚴重氣爆事故，新竹市消防局今日公佈最新火災調查與現場勘察進度。火調人員於事故現場順利清理出該便當店所使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵的軟管斷裂與燒熔跡證。市長高虹安今（10）日表示，已指示下週起3個月內，全面清查便當小吃店。

高虹安表示，市府第一時間責成消防局全力投入火災原因調查及現場勘查工作。根據現場勘查結果及相關事證研判，疑似因瓦斯管線設備異常導致大量瓦斯外洩，並於深夜時段遭電氣設備啟動產生火花引燃，進而造成氣爆事故。為避免類似事件再次發生，高虹安已指示消防局跨局處橫向聯繫，規劃於下週起於3個月內，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。

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針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量80公斤以下的場所，高虹安指出，將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，全面提升營業場所公共安全，並建議中央檢討相關法規，強化安全管理機制。

消防局長李世恭說明，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，分別為3桶20公斤、1桶16公斤。經仔細檢視瓦斯桶軟管，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象；另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

照片來源：新竹市政府

李世恭進一步指出，經查該便當店於6月8日仍照常營業，當日20時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局由現場跡證研判，本案疑是該16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接的20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積的高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花，例如冰箱或冷氣室外機運作啟動，從而引發劇烈氣爆。

為釐清管線配置，消防局亦通知本案瓦斯行負責人至現場說明。負責人提供當初安裝時的照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

市府呼籲餐飲業者與市民，務必落實「人離火熄」的安全原則，每日打烊前應確實關閉瓦斯來源總開關。若民眾於日常生活中聞到異常瓦斯異味，應保持冷靜，立即禁止任何火源與開啟電器，以避免產生電火花，並迅速打開窗戶維持空氣流通，立刻撥打119通報消防局前往處理。

照片來源：新竹市政府

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