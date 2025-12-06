新竹市水鳥季 金城湖喜迎冬季候鳥

新竹市政府六日在金城湖舉辦「二０二五新竹市水鳥季」活動，香山濕地潮間帶侯鳥停棲覓食頻繁。(記者曾芳蘭翻攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

「二０二五新竹市水鳥季」六日在金城湖登場，邀民眾探索獨特的濕地生態，享受一場與大自然親密接觸的生態之旅。

產發處表示，金城湖位於香山濕地北側，是一個半天然湖泊，擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，成為候鳥覓食與棲息的理想場所。每年秋冬季一批批候鳥到訪，是北台灣最受歡迎賞鳥地點之一。

產發處表示，金城湖環湖設置生態解說站，包括鳥類觀察、濕地植物介紹、招潮蟹觀察等，並由野鳥學會駐站提供望遠鏡及專業解說員，帶領民眾觀察湖中的水鳥、螃蟹等，引導民眾認識濕地的獨特生態，並設有生態闖關遊戲站，讓參與者在解謎中學習濕地生態知識，感受濕地之美。

產發處指出，秋冬金城湖迎來黑面琵鷺、白額雁到訪，還有長留金城湖的高蹺鴴、黑翅鳶等；湖畔灘地則有乳白南方招潮蟹、北方丑招潮蟹等各式蟹類，也是生態觀察好所在。

市府歡迎民眾安排一場集自然、教育與娛樂於一身的旅程，體驗竹市生態魅力。