新竹市消費金創造80億效益 新竹通破20萬下載

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「115年振興經濟消費金」發放。





新竹市政府「115年振興經濟消費金」發放計畫已於今(115)年3月31日截止，全市超過44萬名市民順利領取，發放率高達97%以上，創下地方政府普發性補助的指標性紀錄，進一步帶動在地商圈活絡發展，成功發揮「經濟強心針」效益。

市長高虹安表示，此次消費金發放能達成近乎全數領取的成績，關鍵在於「四階段精準分流」策略。從1月21日長輩自動入帳、1月24日實體發放，到2月透過新竹通APP辦理數位登記，成功於農曆年前後將資金送達逾八成市民手中；3月再啟動區公所臨櫃領取機制，並於放寬代領規定後，順利服務最後一批行動不便及獨居市民。

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產發處長嚴翊琦表示，根據歷年中央普發現金對經濟成長及消費乘數效應的初步分析，本次發放22億元消費金，預估可為新竹市帶來近80億元的整體產經動能，其中以餐飲零售、傳統市場及觀光旅遊業受益最為顯著。多位商圈代表也指出，在消費金挹注下，今年第一季整體營業額較往年成長約二至三成，有效緩解國際物價波動所帶來的經營壓力。

市府指出，此次發放透過新竹通APP辦理數位登記領取的市民超過18.6萬人，累積下載次數更突破20萬人，有效分流臨櫃人潮，並成功藉由數位操作吸引年輕族群參與公共事務；同時，新竹通的運用亦提升市府在數據統計、即時資料更新及查詢上的效率。



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