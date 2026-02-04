新竹市消防局添56名生力軍 推動師徒傳承文化

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市消防局今天舉辦56名新進消防人員授階暨師徒傳承儀式，並宣示推動「消防師徒制」，展現以老帶新、薪火相傳文化，傳承實務經驗、強化團隊戰力。

115年新進消防人員授階典禮今天在新竹市消防局舉行，新竹市長高虹安致詞表示，此次不僅是儀式，更是城市將信任交付給消防人員的重要時刻，市府將持續補實人力與建設，讓消防人員在守護民眾安全時更安心。

竹市消防局長李世恭指出，此次新進消防人員共計56人，包含警察專科學校第42期畢業生5人，以及112年、113年消防特考班51人，均已完成警專2年基礎教育訓練、消防署訓練中心1年專業訓練，銜接消防局為期1週的新進人員訓練後，正式投入勤務。

新竹市消防局指出，今天活動也同步辦理授階儀式，由大隊長、分隊長、科員及小隊長等7名幹部共同參與，透過「師徒制授業儀式」讓新進人員獲得系統化引導與實務陪伴，縮短適應期、降低勤務風險、穩定整體戰力。

新竹市府表示，竹市現有消防人力363人，已將編制擴增至498人，並投入經費推動消防廳舍整建與新建，打造更完善勤務環境，並持續以師徒制結合常年訓練、勤務安全管理及案例復盤機制，守護市民生命財產安全。（編輯：林恕暉）1150204