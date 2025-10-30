新竹市溪埔子排水水環境改善工程動土合作企業提升水資源韌性

環境部葉俊宏政務次長（右二）出席「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」開工動土儀式。

▲環境部葉俊宏政務次長（右二）出席「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」開工動土儀式。

為維護頭前溪流域品質，改善都市更新區域水環境，環境部攜手新竹市政府及Google公司，由政府部門與企業合作共同推動水質改善，於今（卅）日舉行「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」開工動土典禮，將建設每日處理水量達五千噸水質淨化工程，改善當地水體水質。

溪埔子排水鄰近新竹市市立建功高中南側都市更新地區，隨都市發展、人口移入、產業活動都會帶來水體水質的負荷，因下水道建設耗時，為加速改善該區水體水質，推動水質淨化工程，透過礫間接觸氧化處理工法，採符合生態的自然解方淨化河川水質，完工啟用後將進一步完善新竹市整體污水處理能力，提升居民生活品質與近水體驗，同步活化頭前溪集水流域的水資源運用與韌性。

本次工程除由環境部補助建設外，Google公司亦挹注資金支持水質改善工程建設以及營運與維護費用，也是該公司在我國第一個參與集水區水質提升專案，在中央、地方、企業三方合作下，使得水質淨化設施從建設、營運到維護層面都可朝向永續經營的願景前進。

環境部表示，為協助新竹市全面提升河川、排水水質及水環境，一○一年至今相關工程總經費五．五億，環境部補助四億。本次溪埔子排水水環境改善為眾多補助工程之一，不僅樹立跨域合作之典範，更期待於水質改善後，配合河岸景觀的調整，讓都更地區可散發全新的生命力。未來，環境部將持續與地方政府及相關單位密切合作，強化污水治理設施，落實流域管理策略，確保跨域水環境品質持續改善，邁向健康永續的水生態環境。