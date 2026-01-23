新竹市發錢了！45萬人爽領5000元 剛出生也有

新竹市政府推出的「115年新竹市振興經濟消費金」政策，第2階段將於明（24）日登場，不只全市逾45萬人受惠，今年還首度納入新生兒，新竹市府將設置361個發放所，讓市民直接領到現金，30日起也能在「新竹通」APP上申請匯款入帳，不需要花時間心力排隊，還有百元加碼優惠可領。

新竹市政府表示，「115年新竹市振興經濟消費金」第1階段日前已開跑，透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩及市府保護安置之兒童或少年，直接勾稽後已於21日匯入既有帳戶，無需申請就會自動收到5000元消費金。

而相關政策第2階段明天將登場，市府會在全市設置361個發放所，動員逾2000名工作人員發放消費金，讓民眾在現場直接領到白花花的鈔票，提醒市民預留時間，並前往公告地點領取。

懶得排隊的民眾，30日起也能透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳，既可以分散現場人流、提升行政效率，不只省時又便利，還能獲得百元加碼優惠。

新竹市府指出，今年度首度將新生兒納入發放對象，凡於114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，皆可領取5000元消費金，新生兒若未能於114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

