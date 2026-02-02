新竹市研議鐵路立體化 地方盼延伸竹北車站改善周邊壅塞

竹北從鳳山溪至頭前溪有8處橫交道路，全數都已經是地下道、箱涵或高架橋，無平交道。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府正在辦理鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性差異研究，由於台鐵竹北車站周邊長期交通壅塞，中正東路陸橋拆除也提議多年，有地方人士建議縣府透過跨縣市治理平台，讓此研究案延伸至竹北，重新評估竹北車站立體化的可行性，期有效改善車站周邊交通並活絡陸橋下商圈。

交通處長姜禮仙表示，對於鐵路高立體化，縣府曾於2020年辦理可行性研究，指出該計畫無法通過交通部審查的兩個致命傷，其一是缺乏「立體化」的必要性條件： 依據交通部規定，鐵路立體化主要是為了消除平交道。但竹北(鳳山溪至頭前溪)8處橫交道路，全數都已經是地下道、箱涵或高架橋，全線無平交道。加上竹北車站已於2013年改建為跨站式站房，因此推動鐵路高架化的理由相當薄弱 。

其次是財務自償率未達中央門檻。姜禮仙指出，新竹縣財力級次屬第三級，依規定計畫自償率須達4.5%才能獲得中央補助。然而，經專業評估納入各種開發效益後，本案自償率僅2.37%，遠低於門檻，無法獲得經費補助 。

前竹北市民代表許育綸表示，「114年度新竹市鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性差異研究」於去年12月19日順利決標。新竹縣竹北市境內雖然沒有平交道，但豆子埔溪以北地區，因竹北車站為平面，所穿越的中正東路陸橋不夠寬、三民路和福竹街地下道又不夠高，隨著車站周邊居民、旅客、上班族車流日趨成長，加上附近學區的接送車潮，造成鐵路兩側的道路天天塞車。

許育綸建議，竹縣府不妨透過跨縣市治理平台，向竹市府表達此研究案有延伸竹北的共同評估需求，若能將竹北車站立體化，可以多打通1條南北向、2條東西向道路及拆除有40年歷史的中正東路老舊陸橋，可望有效改善車站周邊交通並活絡天橋下商圈。

許育綸說，至於豆子埔溪以南地區，地下道多車道且夠高，鐵路阻隔非塞車主因，可以北段優先立體化或全段立體化，連同新竹市共同進行可行性評估。大新竹生活圈密不可分，交通瓶頸不宜只做半套，新竹縣市政府若能攜手研議改善，可以造福更多通勤族和用路人。

台鐵竹北車站周邊長期交通壅塞，有地方人士建議新竹縣政府透過跨縣市治理平台，重新評估竹北車站立體化的可行性，期有效改善交通並活絡陸橋下商圈。(記者廖雪茹攝)

