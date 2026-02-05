新竹市第二副市長 延攬前三商虎隊球星林琨瀚

前三商虎隊球星林琨瀚確定出任竹市第二副市長職務。（圖：市府提供）

新竹市因應地方制度組織修正後，將有2名副市長，除了副市長邱臣遠外，另一名新任副市長人選始終未定。新竹市政府人事處今天（5日）發布人事公告，確認第二副市長人選將由前三商虎隊職棒球星、清大副教授及棒球隊教練林琨瀚出任，並於3月份正式走馬上任。

市府表示，第二副市長林琨瀚有深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

高虹安市長指出，林琨瀚副市長在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。林琨瀚副市長在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，一定能協助市府推動各項重大建設。

高虹安進一步指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯「遠見雜誌」運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。延攬林琨瀚副市長，正是要運用他的運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

林琨瀚副市長透過市府表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十多年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」林副市長提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府人事處強調，林琨瀚副市長預計於三月正式上任，期待透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向上邁向更高層次。

據了解，目前正在進行排水工程改善的新竹棒球場，由於完工時間一拖再拖，最後市府開挖後重新覆土，已加速工程速度，預計在今年七月左右可以完工，但因中華職棒例行賽程已安排，今年確定新竹地區球迷還是無法欣賞到精彩的職棒比賽。原本是味全龍隊主場的新竹球場，因球隊簽約是10年，但球場完工日期多次延宕，最終導致味全龍與市府合約生變，但雙方都表示仍維持密切聯繫。一旦今年中球場完成驗收，明年則可望順利舉辦職棒比賽。（彭清仁報導）