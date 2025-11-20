新竹市紅綠燈新增「神秘機器」刷卡＋10秒 1.5萬人讚：全台都該跟上

有網友發現，新竹市中央路、文化街路口紅綠燈突然多了「神秘裝置」，原來是刷愛心卡、敬老卡就能讓綠燈+10秒的刷卡機。（圖／取自路上觀察學院）

台灣地狹人稠，汽機車與人口密度位居全世界前段班，長期道路設計不良，交通問題不僅本國人，就連外國遊客都批評，甚至被外媒取了「行人地獄」綽號。為了洗刷汙名，交通部近年來推行多項改革，新竹市路口的紅綠燈上也出現一部神秘機器，原來是專為長者與身障者設置的「刷卡機」，只要刷卡就能讓綠燈時間增加10秒，許多人看到後大讚，直言全台都可以跟上。

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，透過照片可以看到，紅綠燈柱子上新增了一部刷卡機，上面告示牌寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」。不少網友看到大讚：「很棒的設計，這樣長輩就不用慌忙過馬路了」、「在新加坡看過，沒想到竟然在台灣看到」、「很棒的設計，希望其他縣市也跟上」。

新竹市交通處表示，這是代理市長邱臣遠在今年2月赴新加坡考察時，發現當地路口有此設計，認為相當不錯，因此引進回台，目前暫定在旁邊有長者常出入醫療院所的中央路與文化街路口實施，只要刷卡後，下一次綠燈的時間就會從原本18秒增加為28秒，讓長輩與身障者不用趕著過馬路，觀察後續成效後，再決定要不要擴大到其他路口。

有民眾反映，認為應該直接設置按鈕，對此交通處說明，為避免沒有需求者反覆按下按鈕，造成交通困擾，因此目前僅開放高齡者與身心障礙人士刷卡使用。

