新竹市綠營沒人敢選？學者：背棄感是致命傷

▲沒人敢出來挑戰高虹安！學者點出新竹綠營困局：這股「背棄感」是致命傷。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年新竹市長選戰，根據《TVBS民調中心》最新調查，現任市長高虹安在國民黨表態「禮讓」的藍白合態勢下，支持度穩定領先。無論是與民進黨潛在人選林志潔對決，或是時代力量黨主席王婉諭形成「三腳督」，高虹安皆以四成以上的支持率大幅拉開差距。學者杜聖聰臉書發文直言，民進黨目前的困境在於「想徵召卻無人敢戰」，整個黨內陷入彼此觀望的高風險賽局。

杜聖聰分析，新竹市是高度擺盪的中產科技城，綠營過去曾靠林智堅的城市品牌短暫領先，但這並非基本盤翻轉，而是「反韓情緒」與「中產跑票」的一次性合流，卻被黨內部分人士誤判為穩固基礎，進而導致後續策略連連錯估。他指出，2022年的論文爭議與林智堅轉戰桃園，對新竹選民而言是誠信破產與被抽空的背棄感，加上法律案件在高強度追打下，反而讓理工背景的選民產生國家機器過度動員的反感，使高虹安成功塑造出弱者形象，承載了「討厭民進黨」的複合情緒。

廣告 廣告

此外，民進黨內部的派系糾葛與地方山頭的消極動員，更讓綠營在新竹的票盤呈現碎片化，難以形成有效反擊。杜聖聰強調，新竹市的決定性力量已轉向對誠信、程序正義高度敏感的中間選民，任何被徵召的人選，不只要面對藍白競爭，更要承擔過去錯誤決策的反作用力。民進黨若不坦誠面對過去在學倫與國家工具使用上的失衡，重新界定與城市及中間選民的關係，即便找到形象好的人選，依然會是一場在不信任中起跑的艱難選戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

職棒名將上任副市長！高虹安：讓新竹成為國手培育之都

尚未回歸民眾黨引揣測！高虹安傳無黨爭取連任？本人4字回應

大罷免神助攻？高虹安民調海放全場 他酸爆：潑糞變灌溉