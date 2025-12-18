新竹市藍白合定調！ 國民黨表態不推人選「禮讓高虹安連任」

國民黨組織發展委員會主委李哲華表示，考量「藍白合」合作基礎及現任者優先原則，國民黨將不推人選，支持高虹安爭取連任。（圖：彭清仁攝）

新竹市長高虹安涉貪案件在高等法院二審逆轉獲判無罪，2026大選政治動向受到外界關注。國民黨組織發展委員會主委李哲華表態說，考量「藍白合」合作基礎及現任者優先原則，國民黨將不推人選，支持高虹安爭取連任。

高虹安一審曾被依貪污罪判刑7年4月並遭停職，但二審判決出現逆轉，貪污部分因罪證不足改判無罪，僅剩得易科罰金的偽造文書罪，判處有期徒刑6個月。新竹市政府隨後向內政部提出復職申請，高虹安今日上午返回市府恢復市長職務。

對於是否在新竹市禮讓高虹安續拚連任，李哲華再次強調，國民黨將依循藍白合作共識，以及尊重現任執政者的安排。至於其他涉及藍白協調的縣市，包括新北市、宜蘭縣及嘉義市等地，李哲華說明，相關協商將待國民黨內部人選確認後，再與民眾黨進行進一步討論。

李哲華透露，宜蘭縣黨部日前已召開提名協調小組會議，初步決定在立委吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德之間協調產生提名人選，預計27日展開相關協調作業。於是否重回民眾黨或後續政治布局，高虹安回應，目前仍先以回歸市長崗位、落實各項政策為重，感謝各界在司法案件上的關心。