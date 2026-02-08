新竹市藝術年夜飯上桌 「第24屆風城美展」105位藝術家齊聚展出

新竹市年度藝文盛事「第二十四屆風城美展」即日起至3月15日於新竹241藝術空間精彩開展。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市年度藝文盛事「第24屆風城美展」即日起至3月15日於新竹241藝術空間精彩開展，展覽匯聚一百零五位在地藝術家風格各異的精湛創作，八日開幕式中，高齡一百歲的在地藝術家蕭在淦老師也親自蒞臨，展現藝術創作跨越世代的傳承精神，也象徵新竹深厚的人文底蘊。現場還有「春聯書寫」、「版印年畫」等活動，現場洋溢滿滿笑聲與人潮，為新的一年帶來希望與活力。

新竹市年度藝文盛事「第二十四屆風城美展」即日起至3月15日於新竹241藝術空間精彩開展。（圖／記者金祐妤攝）

市長高虹安特別出席開幕典禮，與新竹市美術協會理事長古榮政，攜手翻開帶有展覽視覺意象的立體書，象徵為新年藝術篇章揭開新頁，也正式為第24屆風城美展揭開序幕。

高虹安表示，風城美展就像一位老朋友，每年春節期間陪伴市民走春、賞藝。今日看到許多熟悉的藝術前輩與充滿活力的新秀齊聚一堂，深刻感受到新竹藝術創作世代傳承、持續成長的能量。透過豐富的作品讓我們看見藝術家對土地、對日常、對時代的細膩觀察，也讓市民在看展的過程中，感受到美感其實就在身邊。此次參與展出的藝術家陣容豐富，既有深耕創作多年的資深藝術家，也有充滿創意與活力的新銳青年創作者。在歲末年終之際，這場展覽宛如一桌藝術的年夜飯、一道道色香味俱全的滿漢全席，為民眾獻上一場豐盛而溫暖的藝文饗宴。

新竹市美術協會理事長古榮政表示，藝術是會讓人開心的事，作品完成的那一剎那，就是滿滿的成就感。每年新竹的藝術家都很期待持續了二十四年的一期一會，雖然天氣很冷，但來了60個以上的參展藝術家，讓我們感受溫暖幸福的氛圍。

文化局說明，此次共有105位在地藝術家參與展出，作品涵蓋書法、水墨、膠彩、油畫、水彩、攝影及綜合媒材等七大類，主題從傳統字帖到當代抽象表現、從日常觀察到天馬行空的想像、神話傳說與時事紀錄等多元面向，邀請市民朋友在走春之際走進展場，感受藝術為新的一年帶來的美好祝福。

文化局表示， 3月1日將推出「畫燈迎春：彩筆點燈光」；3月7日「舞動獅來福：毛根吊飾DIY」等活動，歡迎民眾踴躍參與。更多藝文活動資訊詳情請上新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )或「新竹241藝術空間」粉絲專頁(www.facebook.com/hsinchu241)查詢。