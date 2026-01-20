新竹市警察局舉行新卸任局長交接「陳源輝宣誓就職接掌治安重任」

【警政時報 林照東／新竹報導】新竹市警察局今（20）日上午於警察局大禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由新竹市長 高虹安 主持，並由內政部警政署指派副署長 郭士傑（前新竹市警察局長）監交，新任局長 陳源輝 接下印信並宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安與公共安全的重責大任。

市長高虹安、警政署代表及警政同仁、地方貴賓齊聚一堂，共同見證新任局長陳源輝宣誓就職的重要時刻。（圖／記者林照東攝）

高虹安市長致詞時表示，感謝卸任局長 許頌嘉 任內為新竹市警政工作奠定穩固基礎。許局長自去年（114年）到任以來，在治安維護、打擊詐騙及重大刑案偵辦等方面表現亮眼，多項警政成果於全國各縣市評比中名列前茅，充分展現卓越的領導能力與團隊戰力。市長也祝福許局長榮調桃園市政府警察局後，持續發揮專業，為更多市民守護安全。

(左起)卸任局長許頌嘉、警政署副署長郭士傑、市長高虹安、新任局長陳源輝合握印信合影。（圖/記者林照東翻攝）

市長同時歡迎新任局長陳源輝履新，肯定其內、外勤歷練完整，長年自基層一步一腳印累積豐富警政實務經驗，對其未來領導新竹市警察局深具信心。高市長強調，市府將持續做警察同仁最堅實的後盾，在警用裝備、車輛汰換及福利制度等面向全力支持，也期許陳局長帶領警察團隊，在治安、交通與打擊詐騙等重點工作上持續精進，延續既有成果，共同打造安全、安心的幸福城市。

新竹市長高虹安於新卸任局長交接典禮中致詞，肯定卸任局長許頌嘉任內警政表現，並期勉新任局長陳源輝接續帶領警察團隊，持續強化治安、交通與打詐工作。（圖／記者林照東攝）

新竹市警察局指出，原任局長許頌嘉畢業於中央警察大學交通警察學系57期，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士及國立臺北科技大學管理學院博士學位，於114年1月奉調新竹市警察局長。服務期間工作表現優異、績效卓著，與地方單位互動良好，深獲新竹市民肯定，並已榮調桃園市政府警察局督察長職務。

警察局也說明，新任局長陳源輝畢業於中央警察大學行政警察學系62期，並取得華梵大學哲學系碩士學位，歷任刑事警察局偵防指揮中心主任、雲林縣警察局副局長、內政部警政署警監督察、鐵路警察局主任秘書及保防組組長等重要職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官肯定，因而拔擢接掌新竹市警察局長職務。警察局表示，未來將在陳局長帶領下，持續精進各項警政作為，守護市民生命財產安全。

