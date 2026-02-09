新竹市警局淨化春節治安 偵破槍枝及毒品分裝廠

第二分局透過縝密情資與長期跟監，一舉破獲槍枝及毒品分裝工廠。





新竹市警察局近期執行「風城維安專案」，針對轄內高風險易滋事場所及治安熱點，採取高強度的威力掃蕩與精準打擊策略，有效壓制各類犯罪氣焰。本次專案在局長陳源輝的統合指揮下，各單位全員出動，針對PUB、KTV、酒店及電子遊藝場等處所進行威力掃蕩，展現警察捍衛治安的決心。專案期間成效斐然，總計偵破各類刑事案件114件，移送法辦151人，成功於春節前夕淨化地區治安環境，提升市民安全感。

在本次專案中，第二分局透過縝密情資與長期跟監，一舉破獲槍枝及毒品分裝工廠，查獲胡姓犯嫌1名，並於現場起出改造手槍1把、子彈 4 顆，以及安非他命、依托咪酯菸彈（含菸油、粉末及空殼）、毒品咖啡包、電子磅秤、丙二醇、加熱器與分裝工具等大批違禁物品。此次行動即阻斷非法槍彈與毒品流入社會，避免春節期間衍生重大公共安全疑慮，展現本局對於犯罪「零容忍」的堅定立場，全案後續依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送新竹地檢署偵辦。

廣告 廣告

警察局長陳源輝表示，警方維護治安的腳步不曾停歇，字115年2月9日至2月23日止，全面展開「加強重要節日安全維護工作」，期間將強化金融機構及重要場所巡守，實施防搶演練，並提供民眾護鈔等便民服務，同時加強夜間巡邏與治安熱點查察，以實際行動守護新竹治安，確保市民平安過好年。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

※衛福部提醒您 吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病！※

更多新聞推薦

● 黎智英遭重判20年 民進黨喊話：中共停止政治迫害、立即放人