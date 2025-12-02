新竹市議會史上第一次！民進黨團霸佔主席台癱瘓議事 藍綠爆衝突

新竹市議會發生史無前例的事件，據媒體報導新竹市民進黨團今日因黨團協商破裂，在議會進行總預算二讀時霸佔主席台，要求逐條審查明年度467億元的總預算，導致議事癱瘓。民進黨團表示，對藍白議員提出的包裹審查方式表示強烈不滿，認為這樣的做法不利於市民的預算把關。

據《自由時報》今天（2日）報導，在混亂的現場，議長許修睿試圖上台開會，但因民進黨團的抗議行動而未能如願。國民黨團的成員也隨後上台，雙方展開口角衝突，場面一度失控。最終，議會在持續的混亂中無法進行正常的議事，直到中午12點仍然無法達成共識。

廣告 廣告

新竹市議會發生史無前例的議會癱瘓事件。（圖取自新竹市議會YT）

民進黨團總召陳建名在臉書表示，許多預算編列不合理，「請新竹市議會逐條表決，讓議員實質審查預算」。他也在臉書po出現場抗議的影片，預告「中午休息，下午再來」。

據民進黨新竹市北區市議員參選人戴振博在臉書指出，明年（115年）的新竹市政府總預算高達 467 億元，是新竹市史上最高預算。不過，民進黨新竹市議會黨團發現其中有許多不合理的地方，其中包括： 許多計畫完全沒有明確政策目的、 想普發現金卻編了 7,500 萬行政費、城銷處人力沒有增加居然要花 2 億多辦活動。因此民進黨團全體議員正佔領主席台表達最嚴正的抗議，要求預算必須逐條審查。

延伸閱讀

40年翻回原點！萬科集團3.5兆債臺高築 謝金河：可能隨時倒下

每天吃加工紅肉？失智風險增13% 認知衰退快速

「含淚出脫」輝達持股！軟銀集團孫正義：為下一階段投資布局