新竹市議會「包裹表決」通過明年度總預算 民進黨團緊急函釋內政部

新竹市議會昨天在一片混亂及拉扯中以「包裹表決」中通過明年度總預算，民進黨團今緊急函釋內政部，期內政部能行文說明以確保議員審查預算權利。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會史上頭一遭，昨天(2日)打架拉扯混亂中，連議員都未看到提案，「包裹表決」通過明年度新竹市政府總預算案，民進黨團今天緊急發公文向內政部提出函釋，對於昨天的包裹表決是否符合地方制度法與預算法，請內政部用最急件予以查明；黨團說，將透過一切可行方式，捍衛議員的預算審查權，不讓市府總預算在議會藍白多數暴力下強渡關山。

民進黨團總召陳建名指出，今天一早就以服務處及8名市議員名義共同發文給內政部，內文是新竹市議會在審議市政府總預算案，在會期延長期間，多數黨團提案以「包裹審查」(僅限額度)方式通過總預算案，是否符合《地方制度法》、《預算法》及相關議事規則關於總預算審議的精神與法定程序。

廣告 廣告

陳建名說，竹市府明年度歲出總額高達467億元，創歷史新高，其中有多項編列預算遭民進黨團質疑其效益評估不足、合宜性不足及編列浮濫等情事，包括普發現金浮編2362.5萬、及債務付息編1.2億等項目，黨團在總預算案二讀會期間，提出392項的刪減動議，要求議會應回歸逐條審查。然議會多數黨團堅持在黨團協商破裂後，於大會中提案採包裹審查方式，擬以概括性限額(僅刪減8000 萬元)通過總預算案，嚴重剝奪少數黨團及市民對重大預算項目實質審議及監督權利。

此外，依據《地方制度法》第41條規定，地方立法機關應就總預算案之「歲出規模、計畫績效、優先順序」等原則審議。「包裹審查」方式是否實質違反該條文要求「審慎」審議之精神，未能達成對個別計畫之實質審議？《預算法》及《地方制度法》並未明確禁止「包裹審查」，惟總預算案為議會最重要之議案，若以程序多數強制通過包裹審查，是否構成對少數議員依法行使職權之程序侵害，進而導致該預算案之議事決議存在程序瑕疵？

另依《新竹市議會議事法規》第28條及29條規定，對議會多數黨團採包裹表決方式，其程序瑕疵是否違反此上述兩條規定？都請內政部函釋，以確保公民權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

謝國樑現在才知基隆喝基隆河的水！ 議員批「孔鏘市長」再一筆

自由說新聞》香港大火悼念瘋傳四字！徐巧芯質詢跳針「北京怎會不高興」挨轟

翻臉了！ 館長怒嗆民眾黨「去日本拍辦公桌」惹中國生氣

