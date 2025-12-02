新竹市議會審議115年度總預算爆發激烈衝突！藍綠陣營對於預算審查方式產生嚴重分歧，民進黨團堅持逐條審查，藍白陣營傾向包裹表決，雙方協商破裂後演變成肢體衝突。過程中民進黨議員曾資程下巴受傷流血，而藍白陣營強行搶回主席台並完成表決。民進黨團痛批這是「議會最黑暗的一天」，將向內政部提出函釋，要求重新審議明年度預算！

新竹市議會「大亂鬥」藍綠為預算審查爆推擠！議場淪戰場。(圖／TVBS)

新竹市議會因審議115年度總預算問題爆發嚴重衝突，藍綠陣營對於預算審查方式產生分歧。民進黨團主張應逐條審查預算，而藍白陣營則傾向包裹表決，雙方協商破裂後情勢升級。民進黨團議員霸占主席台試圖阻止會議進行，藍白陣營則強行搶回主席台並完成表決，過程中發生肢體衝突，民進黨議員曾資程下巴受傷流血，場面一度混亂。這場爭議被民進黨團形容為「議會最黑暗的一天」。

在新竹市議會審議115年度總預算過程中，藍綠陣營因審查方式不同引發激烈衝突。民進黨團堅持應逐條審查預算，藍白陣營則主張採用包裹表決方式。當黨團協商破裂後，民進黨團採取霸占主席台的行動，試圖阻止議長宣布開議，雙方隨即在議場內爆發劇烈爭執，場面十分混亂。

衝突過程中，民進黨議員曾資程在推擠間下巴掛彩流血，但仍試圖接近主席台。同時，民進黨議員劉康彥一個箭步飛上主席台，甩開後方國民黨議員蕭志潔想將他拉下來的手。最終，藍白陣營成功搶回主席台，並在混亂中以舉手方式完成議事表決。

新竹市民進黨團總召陳建名表示，面對新竹市有史以來最高額的預算審議工作，議會卻經歷了「最黑暗的一天」。曾資程強調，他們在議會要求程序正義，堅持依照議事規則來審查，但都不得其門而入。會後，民進黨團認為這次會議違反議事規則，表示將向內政部提出函釋。他們表明，若判定此次表決不合法，將要求退回審議結果，重新審議明年度預算。

