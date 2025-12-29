新竹市貓咪盃城市競賽 8支隊伍明年角逐全國賽

貓咪盃選手們聚精會神投入討論。（新竹市政府提供）

教育處副處長張品珊出席並勉勵參賽選手。（新竹市政府提供）

為深化資訊科技教育、培養學生運算思維與創意設計能力，新竹市政府辦理「114學年度新竹市貓咪盃程式競賽」，分為「國小動畫組」、「國小遊戲組」及「國中生活應用組」三大組別，吸引全市40所學校、86支隊伍參賽。經激烈競爭後，共選出優秀隊伍8隊，明年將代表竹市前往臺東縣參加全國貓咪盃資訊競賽。



新竹市長高虹安表示，本屆競賽中，龍安國小參賽的4支隊伍全數獲獎，更包辦「國小動畫組」及「國小遊戲組」冠軍；「國中生活應用組」則由培英國中「馬鈴薯」隊奪下冠軍。其中，隊員冀武烈與陳昱寬同學，曾於114年度全國賽中榮獲佳作，兩人即使面臨國三課業壓力，仍積極備賽，期盼在國中生涯最後一次全國賽中締造更佳成績。

教育處長林立生表示，今年競賽主題聚焦「智慧生活 × 創意科技」，引導學生從日常生活情境出發，運用程式設計解決問題。其中「國中生活應用組」以「智慧午餐點餐系統：班級訂餐大作戰」為題，鼓勵學生思考校園日常需求，設計完善流程且友善的使用者介面，打造實用系統；「國小遊戲組」則以 Scratch 製作互動式遊戲，以「防災急先鋒：地震應變大考驗」為主題，透過角色操作與關卡設計，讓使用者在遊戲中學習地震防災知識，強化防災意識；「國小動畫組」則結合人工智慧(AI)概念，引導學生發想具備學習與互動能力的智慧機器人，協助校園導覽、安全守護與友善服務等任務，展現學生對未來科技應用的想像與創新。

新竹市政府表示，未來會持續強化教師科技教學專業發展，擴大資訊教育與AI課程推動，培育具備科技素養與創新能力的未來人才。