新竹市財力連跳二級成為第一級 未來負擔變重？竹市府：已知影響23.93億

新竹市財力將從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，今年起新竹市政府自籌款比率將要調高，未來負擔更重；新竹市政府主計室處表示，實際影響數還要由各局處評估。（陳育賢攝）

因應新版財劃法修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自民國115年起適用，意指今年起新竹市政府自籌款比率將要調高，未來負擔更重；新竹市政府主計室處表示，已知對竹市主要影響為已納編之計畫性補助收入約23.93億元，實際影響數還要由各局處評估中。

據了解新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，115年度的新版財力分級，新竹市從原本 的第三級，連跳兩級，與首都台北市並列第一級，未來自籌款比率將會調高。

市府主計處表示，此次行政院新修訂「各直轄市及縣市政府財力級次表」中，新竹市的財力級次由原本的三級升為一級，主要原因在於計算各縣市自有財源比率時，於歲入項目納入「財政收支劃分法」修正後中央統籌分配稅款的影響數。

新版財劃法納入營利事業營業額30％權重分配，考量地方政府的稅收貢獻度，使新竹市獲配的統籌分配稅款增加，這是對長期以來不公平待遇的合理補償，透過合理配回的統籌分配稅款，新竹市得以推動多項延宕已久的公共建設。

然而，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。此次財力等級修正，對竹市主要影響為115年度總預算已納編之計畫性補助收入約23.93億元，實際影響數刻正由各局處評估中。

