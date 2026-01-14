新竹市超人氣夜市驚傳將熄燈！ 市府證實：國防部要將土地收回

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市樹林頭夜市是許多市民及觀光客喜愛的地方夜市，卻傳出即將於本月底結束營業。新竹市府今（14）日證實，該夜市用地屬於國防部，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用，國防部於去年10月正式來文通知市府該土地另有處分規劃，要求依期停止使用並返還土地；經協調後，相關使用關係將延至今年1月31日正式終止。

新竹市樹林頭夜市是許多市民及觀光客喜愛的地方夜市，卻傳出即將於本月底結束營業。（圖／記者盧逸峰攝）

交通處表示，自收到國防部通知以來，市府持續與國防部積極溝通，多次協商，期望能將停車場使用權延長至更長期間，讓市民有更多時間適應。最終仍於1月協商終止使用權限。後續配合土地所有權移轉及使用關係終止。

廣告 廣告

產發處表示，本案係因土地權屬變動及使用目的依法調整，原夜市場地及附設停車空間已無法繼續提供使用，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，樹林頭停車場及夜市將自今年2月起停止營業。並已請委外經營廠商配合完成場地點交與安全維護作業，以確保周邊道路通行順暢及公共安全。

產發處指出，樹林頭夜市多年來陪伴許多市民的日常生活，是不少家庭與年輕朋友夜間消費與聚會的重要去處，也承載許多市民共同的城市記憶。夜市每週三、五營運，最後一個營運日將於1月30日。市府誠摯邀請市民朋友在暫停營業前，把握最後營運期間，多多前往消費支持在地攤商，與親友一同走訪熟悉的攤位與美食，為樹林頭夜市這段歷史留下溫暖而難忘的回憶。

產發處說明，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會。同時，亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規劃與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。

更多FTNN新聞網報導

2026年第一天就啟動！高虹安元旦宣布重磅消息 「新竹小巨蛋」孵蛋計畫起跑

新竹邁向「零負債」城市！高虹安元旦宣布：市民普發5千過年前就拿得到 育兒津貼也加碼

Merry Xmas！聖誕老人「飛越台灣上空」 國防部曝光送禮照：國軍全程掌握

