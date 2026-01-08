新竹市跟進「全額補助國中小營養午餐」！高虹安：孩子是我最在乎的大事

政治中心／林奇樺報導

台北市長蔣萬安率先喊出營養午餐全額補助後，包括基隆、台中、雲林以及高雄也陸續跟進。對此，新竹市長高虹安也沒有落後，今（8）日晚間在臉書發文承諾「115學年起，新竹市國中小營養午餐全額補助」。

高虹安晚間發文表示，新竹市自115學年起，全額補助國中小營養午餐。

高虹安在臉書表示，孩子的健康與成長是她最為重視的事情，每次到學校陪同學生用餐，看到孩子們專心吃飯、露出滿足笑容，都是令她感到溫暖的時刻。她指出，為了減輕家長的經濟負擔，同時守護孩子的成長與發育，市府決定自115學年度起，針對新竹市內的國、中小學，實施營養午餐全額補助政策。

高虹安說明，市府不僅希望替家長減輕負擔，也將同步提升餐食品質。未來每年將投入超過6.1億元經費，確保全市學生都能安心用餐、健康成長。在補助內容上，國小每餐補助金額將由原本的40元提高至60元，國中則由45元提高至65元，同時補助對象也將納入國立中小學。

她也提到，市府將加碼投入1.07億元，堅持使用「三章一Q」在地優質食材，提升午餐食材品質，讓孩子吃得更安心。此外，市府同步啟動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年編列超過1,000萬元經費，針對全市19座中央廚房進行設備與動線優化，更新烹調設施，以符合現代化的食品安全標準。

高虹安強調，教育不僅限於課堂知識，孩子的健康同樣是城市發展的重要基礎。未來市府也將持續推動營養教育相關措施，讓學生在校園生活中感受到被重視與照顧，陪伴孩子健康成長。

