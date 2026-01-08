新竹市跟進！高虹安宣布115學年起「國中小營養午餐免費」

新竹市長高虹安。（圖／翻攝臉書／高虹安）

繼台北市長蔣萬安率先宣布推動國中小營養午餐全額補助後，基隆、台中、雲林與高雄市政府也陸續跟進。對此，新竹市長高虹安昨（8）日晚間透過臉書宣布，自115學年度起，新竹市國立及市立中小學將全面實施營養午餐「全額補助」政策。

高虹安表示，孩子的健康與成長是她最關心的事。每次到校與學生共進午餐時，看到孩子們開心用餐的模樣，總讓她感到無比溫暖。為了減輕家長負擔、守護學生的發育與健康，市府決定自115學年起，全額補助所有中小學學生的營養午餐費用。

根據市府公布的補助細節，小學每餐補助金額將從原本的40元提高至60元，國中則從45元提高至65元。此次政策也將補助對象擴大至國立中小學，全面涵蓋新竹市各級國中小學生。

在提升餐食品質方面，市府將加碼投入1.07億元，用於採購具「三章一Q」認證的在地優質食材，強化學校午餐的安全與營養。此外，市府也同步啟動「午餐廚房升級2.0」計畫，預計每年編列逾1,000萬元，優化市內19座中央廚房，更新烹調設備與作業動線，以符合現代化食安標準。

高虹安強調，教育不僅止於書本知識，學生的健康同樣是城市發展的根本。未來市府也將持續推動營養教育，讓孩子們在校園中感受到被重視與照顧的溫暖。

