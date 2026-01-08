新竹市跟進！高虹安宣布8月起國中小營養午餐全面免費

新竹市長高虹安晚間宣布跟進國中小學營養午餐全面免費政策，從今年8月起，家長不需再負擔部分營養午餐費用。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕從善如流！新竹市長高虹安晚間宣布跟進竹市國中小學營養午餐全面免費政策。市府晚間發布新聞稿稱，2026年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過6.1億經費，全市學童在校用餐無須再由家長額外部分負擔。

市府表示，此次營養午餐全額補助政策涵蓋市轄國立中小學生，國小補助從40元增加到60元、國中補助從45元增加到65元。另增加編列1.07億，要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。

市府也同步推動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年投入超過新台幣1000萬元，逐年升級19座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，提升製餐安全、效率與餐點穩定度。日前已全額補助東園國小新台幣6600萬元新建午餐廚房，未來全額補助營養午餐，除減輕家庭經濟負擔，更是對孩子健康成長的長期投資。

