新竹市路跑賽事"貨車闖入" 跑者傻眼痛批太扯

社會中心／黃兆康 新竹報導

來看離譜畫面，新竹市昨天（週日）舉辦第八屆新竹市城市馬拉松，早上3千名跑者起跑時，竟有貨車闖入賽道，讓跑者都覺得不可思議！當下司機還反應不知道有比賽，議員劉彥伶氣炸，砲轟非常不應該，市府不應該拿跑者的安全做賭注，市府坦言出包，會持續加強宣導。

主持人：「二一出發。」一大清早，新竹市府舉辦的新竹城市馬拉松開跑，正式開跑，但仔細看，怎麼會有貨車開進來？只見貨車往前開，跑者也往前跑，工作人員在一旁協助引導，才讓貨車轉彎，離開賽道，但路跑場地不應該讓跑者與車爭道，場面險向還生。新竹市議員（民）劉彥伶：「我們不能用跑者的安全來賭博，從未看過這麼誇張，且離譜的行徑發生，真的是讓我大開眼界，也極為震驚。」

竹市城市馬拉松週日賽事 竟有「貨車闖入」跑者全看傻

貨車駛離畫面。（圖／民眾提供）





事件發生在週日，新竹市府舉辦城市馬拉松，共有3千位多名跑者參與，有民眾爆料貨車是直接開進起跑區正中央，差點開到起跑晶片區，所有跑者都很傻眼，事件持續在路跑界發酵，跑友直呼好扯，而且已經快開賽了，要是發生意外後果難以想像，有人質疑市府主辦，難道沒有警察志工嗎？新竹市議員（民）劉彥伶：「大家都覺得非常荒謬，但是大家都還是相當的，禮貌居然禮讓那台貨車，新竹馬並不是，一個小型的賽事，它是已經是第8屆的賽事，已經連續辦了這麼多年，交管上居然出現，這麼嚴重的差錯，實在是相當的不應該。」





竹市城市馬拉松週日賽事 竟有「貨車闖入」跑者全看傻

民進黨新竹市議員劉彥伶。（圖／民視新聞）





新竹市教育處代理處長張品珊：「交維人員也特別跟他（貨車司機）說，不可以進入但他就是，趁隙就是進入了，我們也是會持續的，再次宣導民眾，有重大賽事的時候，一定要聽從我們現場，所有交通維持人員的指示，不要去趁隙做相關違法的動作。」市府坦言出包，允諾加強宣導，只是市府主辦的健康路跑，連自家場地都管不好還讓來自全球的跑者看到，實在很落漆。

