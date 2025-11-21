新竹市過馬路新增「刷卡機」 網朝聖：全台都該跟上

一名網友分享在新竹市街頭看到紅綠燈柱子新增刷卡機，才發現原來此機器能刷敬老卡、愛心卡，讓下次行人綠燈將延長秒數，如此貼心設計立刻引起討論。

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見紅綠燈柱子上新增了一部刷卡機，並附上一個告示牌寫著：「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」。

該篇貼文曝光後，目前已有1.5萬名網友按讚，網友們紛紛留言，「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「這不錯欸」、「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」、「貼心設計」。

廣告 廣告

新竹市交通處指出，此為代理市長邱臣遠在2025年2月赴新加坡考察時，發現當地路口有此設計，因此引進台灣，目前暫定在醫療院所的中央路與文化街路口實施，因為此地點經常有長者出入，只要刷卡後，下一次綠燈的時間就會從原本18秒增加為28秒，讓長者們以及身障者不用急著過馬路。至於是否擴大到其他路口，待觀察後續成效。

延伸閱讀

11/24北台轉濕冷 吳德榮：南海熱帶擾動距離遙遠

地牛翻身！雲林凌晨3:43發生規模4.3有感地震 最大震度4級

北港朝天宮媽祖遶境有「18大禁忌」 拜拜穿衣有學問