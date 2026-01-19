新竹市長三角賽局
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）
新竹的選戰不是喊口號的地方，它更像一座高壓測試場。今天這份《鉅聞天下》民調把局勢照得很清楚，高虹安穩定領先，一騎絕塵。但真正重要的訊號不在數字本身，而在三方候選人背後的結構壓力，讓新竹市出現詭譎的三角賽局。這一局不是藍綠對決的舊劇本，而是新竹選民對治理體感、政治信任、第三勢力角色重新下指令的過程。2026的新竹市當然可能成為「藍白合的示範區」，但也可能成為「新型競爭的實驗場」。
■高虹安領先的本質，是基本盤的凝聚力強大
民調顯示，高虹安第一選擇支持度 41.96%，大幅領先林志潔 24.38%，其餘潛在人選皆落在個位數。若從表面讀數，這是一場強者領跑的選戰。
更值得注意的是加上第二選擇後的觸及幅度仍只到 44.7%，擴張空間十分有限。這意味她的支持不是正在成長的浪潮，而是一塊已經凝固的基本盤。固化基本盤的好處是穩定，壞處是抗衝擊能力反而變脆弱，一旦出現負面事件衝擊，掉下去的是支撐她的選票結構，而不是外圍的浮動票源。
所以高虹安真正要守住的不是領先，而是避免讓戰場突然轉向「人格與廉政評價」。當支持的基本盤接近飽和時，任何司法與市政爭議，都可能形成快速失血，讓原本看似穩定的優勢，變成高風險的重災區。
■開議後的市政攻防，將決定高虹安能否維持有感
高虹安目前能夠一路保持優勢，是她成功讓「反罷免選戰氛圍」停留在民進黨中央施政的反彈，以及對於賴清德施政的「期中投票」情緒。這對高虹安非常有利，因為她的票源結構本就包含「反綠」與「中間選民」，當風向往不滿中央傾斜，高虹安就能穩住自己的選票基本盤。
但接下來的局勢更現實。只要市政排名落後的議題再度被放大；只要新竹的市政建設被質疑空轉三年；只要缺少具象的城市建設指標成果，戰場就會從中央拉回地方，選民政治情緒的焦點，也會重新拉回「新竹市政的治理績效」。
新竹的選民並不迷信「宏大敘事」，他們相信的是「體感的溫度」。道路是否變好走；工程是否有進度；生活是否有改善；這些微小的城市觸點，會在選戰末段累積成判決。高虹安現階段的任務是補漏洞、鎖螺絲，把治理證據做成市民能看見的進度表，讓爭議留在過去，讓新竹巿政的「有感改變」留在現在。
■官司是高虹安的未爆彈，也是藍白合的唯一破口
對高虹安而言，司法風險不只是個人問題，也是一個「藍白合的聯盟問題」。藍白在新竹能否保持一致動員，取決於這個領先者是否安全。一旦高虹安的兩個官司出現劇烈波動，藍白沒有可立即替代的強勢人選接管戰局，所謂的「藍白合」的板凳深度，可能會面臨重大考驗。
沒有備援的聯盟，會把焦慮轉成更激烈的攻防。這時候新竹的選戰就可能變得更極端、更不可測。高虹安若要守住領先，除了守住司法風險，也要降低整體政治緊張感，把選戰導回市政治理與成果，而不是把城市再度推進對立的漩渦。
■林志潔的關鍵不是學歷，而是綠營整合速度
在綠營方面，林志潔目前已是最具代表性的人選。她首選 24.38%，加上第二選擇後觸及 30.83%。這份成績說明她已經站上主戰舞台，民進黨在新竹不缺名字，缺的是能不能集中火力。
綠營在新竹的困境，不是沒有支持者，而是支持者的動員系統常常分線運作。新竹的政治結構同時存在兩股力量，一股是中央執政所帶來的政黨忠誠；一股是地方長年經營所累積的組織與人際網絡。兩股力量各自存在時都能動員，合不起來時就會互相牽制，形成基本盤固守卻難以外拓展的窘境。
林志潔要突破第二名的天花板，必須讓這兩股力量呈現「同一張臉，同一套節奏，同一個敘事」，把「專業治理」與「穩定執政」包裝成一套讓中間選民能理解的方案，才可能把二成多推進到三成後段，真正形成「對撞格局」。
■誰出錢、誰扛戰，決定民進黨的決心深度
所有政治操作到了最後，都會回到一個冷酷的現實，資源配置揭露決心程度。民進黨在新竹的選戰，最大問題常常不是候選人不夠好，而是支援不夠完整。選戰要打的是組織、媒體、空戰、陸戰、地方協調，任何一環偏弱都會讓候選人陷入顧此失彼。
林志潔若要扮演「調和鼎鼐」的角色，讓地方勢力確定她是唯一代表，成為能帶小雞的母雞型候選人，她背後就必須有足夠支援，使她在初選與整合過程沒有後顧之憂。當資源到位，地方才會押寶；當押寶成形，整合才會完成；這是新竹綠營政治現場的核心規則。
■第三勢力的空間，來自兩大黨的疲態
這份民調另一個值得警覺的訊號，是小黨版圖的結構性變化。民眾黨的政黨認同從 5.54% 上升到 15.64%，時代力量也有上升，而藍綠認同同步下滑。新竹的政黨結構正從兩大對決走向多角競爭。
在候選人層次，王婉諭首選雖低，但第二選擇偏高，形成一種特殊的政治角色；她可能不是最先被押注的那個人，卻是許多選民願意放進備案名單的那個人。這種數字背後，往往意味著有一群選民正在尋找出口，一個非藍非綠、又能在治理與價值監督上保持距離的選項。
■新竹可能出現另一種政治排列的重組
當綠營評估在新竹外拓受限，第三條路就浮現了。民進黨若願意採取類似2014的策略，讓出市長戰場的箭頭位置，改以政黨票與議會合作作為槓桿，支持第三勢力去吸納中間選民與厭倦藍綠的板塊，自己在議會與中央資源上扮演後盾，就可能形成「黃綠結盟」對決「藍白結合」的新格局。
這種操作的目的不是成全某個人，而是避免藍白在地方形成完全壟斷，保留市政與國政連動的談判籌碼。對新竹而言，這也是一個新的治理想像，政黨不再只是對打，而是重新分工。
■結語：新竹選民在等的不是口號，而是「可以驗證的答案」
新竹是一座靠效率運轉的城市，也是一群高教育選民共同生活的地方。他們的投票習慣不是激情式的追隨，而是「績效式的評估」。誰能把治理證據拿出來，誰能把政治風險降到最低，誰能把整合速度推到最快，誰就可能在最後一哩路把對手甩開。
高虹安要守住的，是官司與市政的雙重風險，並把選戰留在對中央不滿的期中情緒之上；林志潔要完成的，是綠營兩條動員線合體，並讓資源支援真正基層落地；第三勢力王婉諭要抓住的，是選民的備案心理與多角競爭的縫隙；讓自己成為出口，而不是轉瞬即逝的耀眼煙火。
更多FTNN新聞網報導
高虹安涉貪案發回更審就停職？內政部給答案
回市府上班受夾道歡迎 高虹安高喊我回來了！
回歸首日將發表「消防猛男月曆」！ 高虹安復職新竹市長第一天行程出爐
其他人也在看
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 14
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 87
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 45
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 24
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 123
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前 ・ 105
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 22
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 11 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 779
日職》40歲荻野貴司曾想要來台灣加入中職！ 月薪不到6萬轉戰捷克
前日職安打、盜壘王，40歲的外野手荻野貴司，今年球季已經找到新東家，他即將在捷克強隊Draci Brno效力，他簽下5個月的合約，月薪約20幾萬日幣，等於約5-6萬台幣左右，其實荻野貴司也曾考慮到台灣、韓國打球，但沒有機會。TSNA ・ 1 小時前 ・ 1
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 55
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 658
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光
保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
CPB》張喜凱轉戰中國棒球城市聯賽完投勝！ 創下賽史第一人紀錄
中國城市棒球聯賽（CPB）昨日進行立春聯賽例行賽，前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國後繳出代表作，代表廈門海豚隊先發對上福州海俠，以112球完投之姿率廈門海豚以7比3擊敗福州海俠奪勝，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。TSNA ・ 4 小時前 ・ 7