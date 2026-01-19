[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

新竹的選戰不是喊口號的地方，它更像一座高壓測試場。今天這份《鉅聞天下》民調把局勢照得很清楚，高虹安穩定領先，一騎絕塵。但真正重要的訊號不在數字本身，而在三方候選人背後的結構壓力，讓新竹市出現詭譎的三角賽局。這一局不是藍綠對決的舊劇本，而是新竹選民對治理體感、政治信任、第三勢力角色重新下指令的過程。2026的新竹市當然可能成為「藍白合的示範區」，但也可能成為「新型競爭的實驗場」。

三方候選人背後的結構壓力，讓新竹市出現詭譎的三角賽局。（圖／取自臉書／林志潔、 高虹安、王婉諭）

■高虹安領先的本質，是基本盤的凝聚力強大

民調顯示，高虹安第一選擇支持度 41.96%，大幅領先林志潔 24.38%，其餘潛在人選皆落在個位數。若從表面讀數，這是一場強者領跑的選戰。

更值得注意的是加上第二選擇後的觸及幅度仍只到 44.7%，擴張空間十分有限。這意味她的支持不是正在成長的浪潮，而是一塊已經凝固的基本盤。固化基本盤的好處是穩定，壞處是抗衝擊能力反而變脆弱，一旦出現負面事件衝擊，掉下去的是支撐她的選票結構，而不是外圍的浮動票源。

所以高虹安真正要守住的不是領先，而是避免讓戰場突然轉向「人格與廉政評價」。當支持的基本盤接近飽和時，任何司法與市政爭議，都可能形成快速失血，讓原本看似穩定的優勢，變成高風險的重災區。

■開議後的市政攻防，將決定高虹安能否維持有感

高虹安目前能夠一路保持優勢，是她成功讓「反罷免選戰氛圍」停留在民進黨中央施政的反彈，以及對於賴清德施政的「期中投票」情緒。這對高虹安非常有利，因為她的票源結構本就包含「反綠」與「中間選民」，當風向往不滿中央傾斜，高虹安就能穩住自己的選票基本盤。

但接下來的局勢更現實。只要市政排名落後的議題再度被放大；只要新竹的市政建設被質疑空轉三年；只要缺少具象的城市建設指標成果，戰場就會從中央拉回地方，選民政治情緒的焦點，也會重新拉回「新竹市政的治理績效」。

新竹的選民並不迷信「宏大敘事」，他們相信的是「體感的溫度」。道路是否變好走；工程是否有進度；生活是否有改善；這些微小的城市觸點，會在選戰末段累積成判決。高虹安現階段的任務是補漏洞、鎖螺絲，把治理證據做成市民能看見的進度表，讓爭議留在過去，讓新竹巿政的「有感改變」留在現在。

■官司是高虹安的未爆彈，也是藍白合的唯一破口

對高虹安而言，司法風險不只是個人問題，也是一個「藍白合的聯盟問題」。藍白在新竹能否保持一致動員，取決於這個領先者是否安全。一旦高虹安的兩個官司出現劇烈波動，藍白沒有可立即替代的強勢人選接管戰局，所謂的「藍白合」的板凳深度，可能會面臨重大考驗。

沒有備援的聯盟，會把焦慮轉成更激烈的攻防。這時候新竹的選戰就可能變得更極端、更不可測。高虹安若要守住領先，除了守住司法風險，也要降低整體政治緊張感，把選戰導回市政治理與成果，而不是把城市再度推進對立的漩渦。

■林志潔的關鍵不是學歷，而是綠營整合速度

在綠營方面，林志潔目前已是最具代表性的人選。她首選 24.38%，加上第二選擇後觸及 30.83%。這份成績說明她已經站上主戰舞台，民進黨在新竹不缺名字，缺的是能不能集中火力。

綠營在新竹的困境，不是沒有支持者，而是支持者的動員系統常常分線運作。新竹的政治結構同時存在兩股力量，一股是中央執政所帶來的政黨忠誠；一股是地方長年經營所累積的組織與人際網絡。兩股力量各自存在時都能動員，合不起來時就會互相牽制，形成基本盤固守卻難以外拓展的窘境。

林志潔要突破第二名的天花板，必須讓這兩股力量呈現「同一張臉，同一套節奏，同一個敘事」，把「專業治理」與「穩定執政」包裝成一套讓中間選民能理解的方案，才可能把二成多推進到三成後段，真正形成「對撞格局」。

■誰出錢、誰扛戰，決定民進黨的決心深度

所有政治操作到了最後，都會回到一個冷酷的現實，資源配置揭露決心程度。民進黨在新竹的選戰，最大問題常常不是候選人不夠好，而是支援不夠完整。選戰要打的是組織、媒體、空戰、陸戰、地方協調，任何一環偏弱都會讓候選人陷入顧此失彼。

林志潔若要扮演「調和鼎鼐」的角色，讓地方勢力確定她是唯一代表，成為能帶小雞的母雞型候選人，她背後就必須有足夠支援，使她在初選與整合過程沒有後顧之憂。當資源到位，地方才會押寶；當押寶成形，整合才會完成；這是新竹綠營政治現場的核心規則。

■第三勢力的空間，來自兩大黨的疲態

這份民調另一個值得警覺的訊號，是小黨版圖的結構性變化。民眾黨的政黨認同從 5.54% 上升到 15.64%，時代力量也有上升，而藍綠認同同步下滑。新竹的政黨結構正從兩大對決走向多角競爭。

在候選人層次，王婉諭首選雖低，但第二選擇偏高，形成一種特殊的政治角色；她可能不是最先被押注的那個人，卻是許多選民願意放進備案名單的那個人。這種數字背後，往往意味著有一群選民正在尋找出口，一個非藍非綠、又能在治理與價值監督上保持距離的選項。

■新竹可能出現另一種政治排列的重組

當綠營評估在新竹外拓受限，第三條路就浮現了。民進黨若願意採取類似2014的策略，讓出市長戰場的箭頭位置，改以政黨票與議會合作作為槓桿，支持第三勢力去吸納中間選民與厭倦藍綠的板塊，自己在議會與中央資源上扮演後盾，就可能形成「黃綠結盟」對決「藍白結合」的新格局。

這種操作的目的不是成全某個人，而是避免藍白在地方形成完全壟斷，保留市政與國政連動的談判籌碼。對新竹而言，這也是一個新的治理想像，政黨不再只是對打，而是重新分工。

■結語：新竹選民在等的不是口號，而是「可以驗證的答案」

新竹是一座靠效率運轉的城市，也是一群高教育選民共同生活的地方。他們的投票習慣不是激情式的追隨，而是「績效式的評估」。誰能把治理證據拿出來，誰能把政治風險降到最低，誰能把整合速度推到最快，誰就可能在最後一哩路把對手甩開。

高虹安要守住的，是官司與市政的雙重風險，並把選戰留在對中央不滿的期中情緒之上；林志潔要完成的，是綠營兩條動員線合體，並讓資源支援真正基層落地；第三勢力王婉諭要抓住的，是選民的備案心理與多角競爭的縫隙；讓自己成為出口，而不是轉瞬即逝的耀眼煙火。

