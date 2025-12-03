新竹市長之戰 高虹安是否拚連任？郭正亮斷言她下一步

新竹市長高虹安被控在立委任內涉浮報助理酬金、加班費，遭停職及一審重判7年4月，二審將在12月16日宣判。前立委郭正亮預測認為，高虹安不認輸，所以她一定會參選到底。

針對新竹市長之戰，郭正亮今(3日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，高虹安不認輸，所以她一定參選到底，判決沒有用，她可以參選，她有罪，可是刑期不到10年，她會參選到底。國民黨在這裡很為難，因為如果二審有罪，國民黨地方的人會說我們要選，豈不是送給民進黨，這個問題早就浮現了。

郭正亮認為，以他對高虹安的了解，她一定會參選到底。但她如果參選，然後又當選，會不會是一場空？因為最後定讞有罪，還是要抓去關，他知道國民黨地方有聲音，國民黨會說這樣會不會送給民進黨。

郭正亮點出，高虹安目前的民調還是最高，因為很多人認為她是冤枉的。而且涉及貪汙案的錢這麼少，才10幾萬，難道這樣就要剝奪一個人的市長參選資格？

主持人李珮瑄問到，2026新竹縣市之戰，是不是對藍白都不容樂觀？ 郭正亮覺得，更危險的是其他地方，比如嘉義市長之戰，民進黨立委王美惠很強；還有彰化市長之戰，民進黨立委黃秀芳也很強，王美惠非常強，而且王美惠有國民黨的票，不然她怎麼打敗李俊俋的，因為國民黨支持她，所以不要低估王美惠和黃秀芳。

郭正亮更指出，另外一個是宜蘭市長之戰，林國璋百分之百是賴清德的人馬，綠委林俊憲下來第二個目標就是他，全力輔選。

