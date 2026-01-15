新竹市長備位不保轉戰竹北？ 邱臣遠這樣說

新竹市長高虹安回歸市府後，外傳副市長邱臣遠被要求轉戰竹北市長 ，邱臣遠今天回應了。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪案去年12月16日高院二審宣判大逆轉改判後，被停職1年5個月的高虹安上個月18日復職回歸市政後，高虹安停職期間代理市政的副市長邱臣遠原是民眾黨規畫年底新竹市長選舉的備位候選人，在高虹安回歸市政及藍白已達成支持高虹安「現任優先」競選連任共識後，邱臣遠的動向備受關注，擔任民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠近期傳出將轉戰新竹縣竹北市長選舉，對此，邱臣遠今天在竹市發放5千元消費金說明會後稱，新竹市與竹北市有共同的生活圈，包括交通與就業的關係很密切，可說是一日生活圈，相關選舉議題會擇日對外說明。

邱臣遠在代理新竹市長1年5個月期間因經常出國，被封為「出國遠」，邱臣遠從副市長接下代理市長職務，原是民眾黨內規劃的2026年新竹市長備位候選人，邱臣遠更展現企圖心，從市議員李國璋手中接下民眾黨新竹黨部主委職務，並兼民眾黨中央選舉決策委員會成員，主導新竹縣市年底九合一的選舉布局，如今隨著高虹安復職回歸市政，高虹安爭取年底連任的態勢明顯，也使得邱臣遠的參選動向備受關注。

近期傳出邱臣遠將轉戰年底新竹縣竹北市長選舉，邱臣遠今天在新竹市發放5千元消費金的記者會後受訪仍未鬆口，但提到新竹市與竹北市是一日生活圈，有共同的交通與就業問題，相關的選舉規畫與安排，會跟黨中央討論後再擇日對外說明。

