新竹市長回歸！高虹安涉貪改判無罪 邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

針對新竹市長高虹安涉貪二審遭判無罪即將回歸市政，身為代理市長的邱臣遠今天（16日）表示，希望內政部能盡快通過復職申請，他很期待高虹安回到市府團隊跟大家一起打拚。（資料照片／李智為攝）

因涉嫌詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審遭判處有期徒刑7年4月，案經上訴出現逆轉，高等法院二審改依公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，貪汙部分無罪。高虹安表示將盡速完成復職程序，新竹市代理市長邱臣遠也說，希望內政部能盡快通過復職申請，期待高虹安回到市府團隊跟大家繼續打拚，帶領市政穩定前行。

針對高虹安涉貪二審遭判無罪，邱臣遠今天受訪時說，非常恭喜高虹安，司法終於還她清白，自己也期待高虹安能盡快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，他也希望內政部盡快通過復職申請。

邱臣遠表示，市府已在第一時間責成相關局處，盡快做好相關交接和工作分配，大家都非常期待她回歸，也回應所有市民的期待。

邱臣遠說，自己在擔任代理市長這段時間，非常感謝市府各級同仁的辛苦，不管是面對大罷免的挑戰，還是對於市政的穩定推動，大家都親力親為、如履薄冰、穩定推動，在這個值得慶祝的時刻，也期待高虹安的儘快回歸，帶領新竹的市政穩定。



