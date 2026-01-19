新竹市長支持誰？最新民調高虹安奪第一

九合一大選將在今年11月28日舉行，其中在新竹市，目前國民黨已禮讓現任市長高虹安，民進黨人選則尚未出爐。而在今（19）日，《鉅聞天下新聞網》公布最新新竹市長民調，結果顯示，高虹安的支持度為最高，領先民進黨潛在參選人、陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔近18個百分點。

《鉅聞天下新聞網》今天公布最新新竹市長民調，高虹安的支持度為41.96%，林志潔以24.38%排名次之，第三名為時代力量黨主席王婉諭和民進黨前立委高嘉瑜，兩人的支持度都是5.74%，另有10.87%的受訪者尚未決定。

而在新竹市長滿意度部分，在問題「請問您對於高虹安市長、邱臣遠代理市長就任以來整體施政表現的滿意度何？」中，有51.86的受訪者表示滿意，其中19.88%非常滿意、31.98%滿意；48.14%受訪者不滿意，其中28.09%非常不滿意、20.05%不滿意。

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2025年11月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

