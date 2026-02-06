新竹市長最新民調曝！高虹安支持度50%狠甩林志潔

2026年新竹市長選舉，國民黨已正式表態「禮讓」，不推出人選與現任市長高虹安競爭，雖然高虹安尚未表態是否回歸民眾黨，但仍被視為「藍白合」的關鍵範例。民進黨提名的人選則尚未決定，目前陽明交大教授林志潔被視為最有可能代表綠營參選。最新民調顯示，無論是藍綠對決或是三腳督情況下，高虹安的支持度都輾壓對手。

2026年新竹市長選舉，國民黨已正式表態「禮讓」，不推出人選與現任市長高虹安競爭。（圖取自高虹安臉書）

據《TVBS》今天（6日）公布民調顯示，若高虹安、林志潔兩人對決，高虹安以50%的支持度，遙遙領先林志潔的28%，另外22%尚未決定。如果此次新竹市長選戰為三腳督情況，民眾黨推派高虹安、民進黨推派林志潔、時代力量推派黨主席王婉諭，則民調結果顯示，高虹安支持度為48%、林志潔為25%、王婉諭為6%，另有20%未決定。

陽明交大教授林志潔（右2）。（圖/資料照）

進一步交叉分析顯示，各年齡層支持高虹安的比例皆高於林志潔。40-49歲及50-59歲民眾支持高虹安的比例最高，超過五成五，與林志潔兩成五左右的支持度差距約三成。 20-29歲及60歲以上民眾支持高虹安的比例也在五成上下，支持林志潔的比例略低於三成。30-39歲支持高虹安的比例最低，為42%，但仍高於32%支持林志潔，26%沒有意見。地區方面，不同地區支持高虹安的比例皆在五成左右，支持林志潔的比例則在27%至30%之間。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

