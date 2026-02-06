新竹市長最新民調曝 高虹安50%支持度輾壓林志潔

2026大選被視為藍白合指標戰區的新竹市，一份最新媒體民調出爐，在國民黨禮讓現任市長高虹安的明顯態勢之下，高虹安支持度穩居五成左右，與民進黨潛在人選陽明交大教授林志潔、有意參選的時代力量黨主席王婉諭，支持度都有一段距離。

根據媒體民調顯示，高虹安如果和民進黨潛在人選林志潔以及時力王婉諭，三腳督的情況下，高虹安支持度48%，輾壓林25%、王6%支持度，另外還有20%的民眾未決定。

高虹安在三腳督情況下大幅領先。圖／台視新聞製圖

而若是由高虹安和林志潔雙姝對決下，高虹安的支持度穩居50%，林志潔則是28%，差距仍相當大。