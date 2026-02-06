新竹市長最新民調高虹安太狂了 樊啟明：非綠大聯盟成形

《TVBS民調》今天公布新竹市長最新民調，在藍綠對決時，高虹安支持度高達50%、遠甩可能對手林志潔的28%。（石智中攝）

根據《TVBS》今（6）日發布新竹市長選戰最新民調，無論是對決綠營可能對手的陽明交大教授林志潔，或是對上林志潔與時代力量主席王婉諭的「三腳督」，現任新竹市長高虹安的支持度皆大幅領先至少20%以上輾壓對手。對此，資深媒體人樊啓明分析，從支持度來看，高虹安獲得壓倒性的優勢，顯示國民黨不推人選策略奏效，藍軍徹底歸隊，新竹市「非綠大聯盟」相當堅固。

《TVBS民調》今天公布新竹市長最新民調結果顯示，在藍綠對決時，高虹安支持度高達50%、遠甩林志潔的28%，另有22%的市民尚未決定；若王婉諭加入戰局，在三腳督的情況下，高虹安支持度仍高達48%逼近5成；林志潔支持度為25%、王婉諭僅有6%。

政黨傾向方面，民進黨認同者有83%支持林志潔；國民黨認同者有84%支持高虹安；民眾黨認同者有96%支持高虹安；中立選民支持高虹安的比例為38%，大幅領先林志潔的16%，但尚有46%表示尚未決定。

針對這份最新民調，樊啓明在臉書發文點出三個觀察：第一，藍軍徹底歸隊，國民黨不推人選的策略奏效，高達 84% 國民黨支持者轉向挺高虹安；上屆投給國民黨林耕仁的選民也有 62% 改投高虹安，藍白票源成功整合。第二，第三勢力無撼動空間，即便時代力量王婉諭如果參選（支持度僅 6%），高虹安仍維持 48% 的壓倒性優勢，林志潔（25%）未能從中獲利。 第三，樊啟明指出新竹市「非綠大聯盟」已然成形且堅固。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

