新竹市長最新民調高虹安支持度五成 林志潔：做法與對比比較特殊

政治中心／綜合報導

一份《TVBS民調中心》針對新竹市長最新民調顯示，現任市長高虹安無論是與陽明交大教授林志潔對決，或「三腳督」的高虹安、林志潔與王婉諭情況，高皆可以拿下五成左右支持度。林志潔今（6）日對此民調回應表示，因民調做法與對比方式比較特殊，不知道為何沒有看到有高虹安對應王婉諭的比較，她作為市民，尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願，希望高市長能好好專心市政建設，落實承諾。

該民調顯示，當高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過兩成，另外22%尚未決定。

廣告 廣告

如果時代力量黨主席王婉諭投入新竹市長選戰，調查結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度僅6%，另有20%未表態。顯示目前王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

對於這份民調，林志潔回應表示，因民調做法與對比方式比較特殊，不知道為何並無看到有高市長對應王主席的比較，且未表態的市民也多達25%。本人作為市民，尊重各民調公司也尊重新竹市民的意願，希望高市長能好好專心市政建設，落實承諾。至於民進黨部分，我們一定會推選對新竹最有規劃願景，也最有戰力的候選人，團結台派朋友們，來爭取市民的認同。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

更多三立新聞網報導

民調／「藍白合」新竹市奏效！？高虹安獲5成支持度 贏過可能對手

鬆口「思考投入新竹市長選戰」 王婉諭：持開放態度促本土陣營合作

關稅15%！林志潔無奈：在野黨唱衰台灣有錢拿？立委可不可以幹點正事？

鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？

