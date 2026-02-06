新竹市長民調獲5成支持大幅領先！高虹安：市府團隊皆務實看待

針對新竹市長選舉民調結果大幅領先，現任市長高虹安今天（6日）表示，市民朋友的每一份回饋，都是市府團隊持續精進的重要參考依據。（資料照片／李智為攝）

2026新竹市長選舉，國民黨將與民眾黨共推現任市長高虹安出馬，民進黨人選遲未定案，但陽明交大教授林志潔被外界點名為人選之一，也傳出可能禮讓時代力量黨主席王婉諭出馬。TVBS民調中心今天（6日）公布最新民調，任何對戰組合，高虹安支持度皆大幅領先。對此，高虹安回應，市民朋友的每一份回饋，都是市府團隊團結合作、持續精進的重要參考依據。

新竹市長選舉，國民黨表態禮讓，將與民眾黨共推高虹安爭取連任；民進黨提名人選則尚未出爐，但陽明交大教授林志潔被外界點名為人選之一，也傳出可能禮讓時代力量黨主席王婉諭出馬。

廣告 廣告

TVBS民調中心今天公布最新民調，無論高虹安與林志潔兩人對決，還是高虹安、林志潔與王婉諭三人競爭的情況，高虹安的支持度皆大幅領先，任何對戰組合，高虹安都可以拿下5成左右支持度。

對此，高虹安表示，針對各項民調結果，無論是對市政的肯定，或是提醒仍有努力空間之處，市府團隊皆以務實、正向的態度看待。市民朋友的每一份回饋，都是市府團隊團結合作、持續精進的重要參考依據。

新竹市府則說，民調結果也顯示，高虹安競選期間所提出的多項政見，在市府團隊齊心協力、全力推動下，已有超過8成具體落實，相關施政成果亦逐步讓市民朋友感受到新竹市的改變與進步。

新竹市府表示，展望未來，市府團隊將持續以市民需求為核心，穩健推動各項市政建設，也期盼市民朋友持續給予支持與鼓勵，攜手努力，讓新竹市持續向前、越來越好。



回到原文

更多鏡報報導

司法烏龍檔案：從高虹安貪污無罪談起─高院扭曲卷證審判案例何其多

高虹安不解「立委任期出事卻是市長停職」 內政部：依法辦理

2026新竹市長確定藍白合！高虹安首發聲：感謝國民黨肯定

中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐