新竹市長民調高虹安全面輾壓 王婉諭參選不影響勝負

新竹市長高虹安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026年新竹市長選舉，在國民黨已表態將「禮讓」現任市長高虹安下，《TVBS民調中心》今（6日）公布最新民調結果，在假定民進黨提名陽明交大教授林志潔參選下，高虹安將以50％支持度輾壓林志潔的28％，即便時代力量黨主席王婉諭參選變成三角督，高虹安支持度仍大勝，從民調結果來看，王婉諭支持度僅為6％，對整體選情影響可能不大。

在該份調查中，2026新竹市長選舉，若由高虹安與林志潔兩人對決，有50％新竹市民支持高虹安、28％支持林志潔、另外22％尚未決定。

進一步交叉分析顯示，各年齡層支持高虹安的比例皆高於林志潔。並以40至49歲及50至59歲民眾支持高虹安的比例最高，超過5成5；20至29歲及60歲以上民眾支持高虹安的比例也在5成上下；30至39歲支持高虹安的比例最低，為42％，但仍高於支持林志潔的32％。地區方面，不同地區支持高虹安的比例皆在五成左右，支持林志潔的比例則在27％至30％之間。

政黨傾向部分，民進黨認同者有83％支持林志潔；國民黨認同者有84％支持高虹安；民眾黨認同者96％支持高虹安；中立選民支持高虹安的比例為38％，領先林志潔的16％，但尚有46％表示尚未決定。

如果王婉諭也投入新竹市長選戰，調查結果顯示，高虹安仍獲得近半數的48％支持度、林志潔支持度下降為25%、王婉諭支持度僅為6％、另外20％未表態。顯示目前王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

本次調查由《TVBS民意調查中心》於今年1月29日至2月4日晚間，以電話號碼進行抽樣調查，共接觸1134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0％，最後成功訪問有效樣本953位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點以內。

