新竹市長民調高虹安遙遙領先 Cheap揭逆轉勝關鍵：對手始料未及吧？

九合一大選將在今年11月28日登場，其中新竹市選情備受關注，目前國民黨已確定禮讓現任市長高虹安續拚連任。本月19日，《鉅聞天下新聞網》公布最新新竹市長民調，結果指出，高虹安以41.96%的支持度，大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%，前民進黨立委高嘉瑜與時代力量黨主席王婉諭則皆為5.74%、國民黨何志勇3.89%，顯示綠營需推出能夠吸收高虹安與第三勢力選票者，才有機會一搏。對此，百萬網紅Cheap分析，高虹安的高支持度與先前的罷免案相關。

該份民調詢問「年底新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」結果顯示，有41.96%回答高虹安，其次為林志潔24.38%、高嘉瑜與王婉瑜5.74%、何志勇3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

對於該份民調結果，Cheap今（21）日在臉書發文表示，高虹安本來因為貪污案被解職，後來屋漏偏逢連夜雨，被抓去罷免（全台唯一縣市首長），本來以為涼了，結果不同意票（12.4萬票）不僅遠高於同意票（8.6萬票），甚至比她2022年當選市長的9.8萬票，還多了2.6萬票。然後二審改判偽造文書並復職，前幾天民調竟然42%，遙遙領先對手。

Cheap直言，罷免團體自掏腰包、賣力宣傳，免費幫高虹安辦了一場規模盛大空前的熱身賽，而且還很成功？不僅完成了「壓力測試」還「收集數據」。Cheap表示，別人選舉要花錢買，高虹安免費獲得，罷免變成一次「以為是在潑糞，其實是在灌溉」的公民行動，這是對手始料未及的吧？

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

