新竹市長民調高虹安41%穩領先 王婉諭認「考慮參選」：在野須合作

王婉諭認真思考投入新竹市長選戰。（資料畫面）

2026年新竹市長選舉，國民黨表態禮讓現任市長高虹安。根據《鉅聞天下新聞網》19日公布的最新民調，高虹安以41.96%支持度領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%，前民進黨立委高嘉瑜的5.74%，及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，以及國民黨何志勇的3.89%。對此，王婉諭回應，感謝社會的關注，還有新竹市民對她的肯定。

數據顯示，現任市長高虹安在國民黨表態禮讓的情況下，支持度大幅領先第二名的林志潔近18個百分點。值得注意的是，王婉諭在「第二選擇」中獲得10.16%的最高支持，顯示其具有跨黨派的認同潛力。

針對民調結果，王婉諭明確表態，看見跨黨派的支持讓她感到肯定，並直言：「我會認真思考投入新竹市長的選戰。」王婉諭提出未來努力的三大方向，包括爭取跨黨派認同，她認為，新竹市民具備智慧，不會單以黨派顏色選領導者，將拿出具體主張爭取支持。

第二，王婉諭務實指出，面對高虹安的連任優勢，「本土在野陣營必須要協調、合作」。她強調會抱持開放態度，促成非高陣營的整合。最後，她強調大新竹的居住環境與生活品質，應該配得上世界級的半導體產業地位。

雖然高虹安目前在民調中領先，但王婉諭也點出高市長「官司纏身」是未來選戰的不確定因素，若民進黨與時代力量等本土在野勢力最終能達成「協調與合作」，將可能對高虹安的連任之路造成實質威脅。





