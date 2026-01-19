新竹市長民調 高虹安42%大幅領先各對手

《鉅聞天下新聞網》今（19）日公布最新新竹市長選舉民調，左起為銘傳大學廣電系主任杜聖聰、主持人平秀琳、民眾黨團主任陳智菡、時代力量秘書長林邑軒。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對2026新竹市長選舉，國民黨已表態禮讓，《鉅聞天下新聞網》今（19日）公布最新民調顯示，爭取連任的現任市長高虹安，以41.96%支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，高虹安若依照現況選下去一馬平川沒問題，但也提醒高的官司是否會成為未爆彈，還有市政仍缺乏定海神針的建設，也是值得關注的部分。

《鉅聞天下新聞網》在原《菱傳媒》團隊加入後，選擇與合作多次選舉民調的皮爾森網路民調公司再次攜手，今年1月開始做全台各縣市選舉調查，今日首波公布新竹市。上午於立法院召開記者會，由平秀琳主持，杜聖聰、民眾黨團主任陳智菡及時代力量秘書長林邑軒出席。

廣告 廣告

民調顯示，高虹安以支持度41.96%，遙遙領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜、時代力量黨主席王婉諭5.74%以及國民黨何志勇3.89%。

值得注意的是，這次民調也調查「第二選擇」，當被問及「除了〇〇〇外，您第二個傾向支持的市長候選人是誰？」結果顯示，高虹安獲得2.74%支持，林志潔獲得6.45%支持、王婉諭獲得10.16%支持、高嘉瑜獲得6.89%支持、施乃如7.51%、何智勇 5.92%、楊玲宜 5.39%，尚未決定的則高達24.03%，也有18.20%表示都不支持或不會去投票，結果王婉諭為選民潛在接受度較高。

新竹市政黨認同部分，2022年10月的數字與這次相比，國民黨、民進黨支持度都呈現下滑趨勢，其中，民進黨支持度從30.19%下滑至28.98%，下跌1.21個百分點，國民黨則從20.41%下滑至16.7%，下跌3.71個百分點；而民眾黨及時代力量則是上升，其中，以民眾黨上升幅度最高，從5.54%上升至15.64%，上揚10.1個百分點，時代力量則從0.78%上升至 2.74%，增加1.96個百分點。

而2024大選政黨票中，國民黨以31.63%領先民眾黨29.35%，差距為2.28個百分點，本次調查結果，兩黨差距亦維持在1.06個百分點，顯示藍白兩黨的實質支持度已趨於接近。交叉分析結果顯示，民眾黨在青年族群的表現呈現明顯的性別分化，20至29歲男性的認同比例從29.31%增至40.23%，漲幅高達10.92個百分點，但同齡女性僅從14.38%微升至16.00%。這種差異在30至39歲族群同樣存在，男性（24.21%）明顯高於女性（18.68%）。

國民黨在60歲以上的族群認同比例出現大幅下滑，據2022年10月調查，國民黨在60歲以上男性有39.68%認同，女性則為39.93%，穩居該年齡層第一大黨；不過此次調查，該族群男性跌至22.70%（-16.98%）女性則跌至 25.57%（-14.36%）。

杜聖聰指出，高虹安明顯是新竹市民目前第一名選項，顯示大家對她的滿意度、支持度穩定，但喜歡高的人很喜歡、不喜歡的也不少，擴張空間有限。針對林志潔，可以看出她獲得傳統綠營的票數，黏著度也較高。而王婉諭則有相關專業、政黨人設，可看到她是大家認為最好的備胎人選，仍值得後續觀察。

杜聖聰認為，高嘉瑜、何志勇等人都還在萌芽階段，有相當多的努力空間，若目前高虹安依照現在選下去，一馬平川沒問題，但要提醒幾個部分，高虹安的官司是否會成為未爆彈，另市民希望新竹市趕快拉回市政治理，看後續新竹棒球場後有沒有處理好，還有現在市政缺乏定海神針的指標性建設。至於民進黨方面，可能要看身兼民進黨主席總統賴清德的個人意志，以及實際在新竹操盤的民進黨團總召柯建銘動向。

本次調查由《鉅聞天下》委託皮爾森數據負責執行，針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從 2026年1月6日至11日進行6天，有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中間選民成關鍵 ! 高雄市長最新民調 柯志恩44%領先、賴瑞隆37.7%緊追

陳佩琪檢舉賴清德財產來源不明 柯文哲：我下次一定把她帶出門