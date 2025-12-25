即時中心／高睿鴻報導

明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；其中，國民黨及民眾黨在新竹市似乎仍有堅強合作共識，也就是力保市長高虹安，而其他政黨該如何將其「拉下馬」，也備受政壇討論。對此，近期傳出民進黨鬆口、不排除與「友好政黨」合作，讓外界不禁聯想，理念與綠營相對較近的時代力量，或許是潛在整合對象；對此，該黨發言人廖子齊也回應了。

最近外界盛傳，面對艱困選區新竹市，民進黨不排除禮讓友黨、或拉攏支持度不差的時代，若整合完畢，「綠黃合」或許有機會與「藍白合」一戰。而如果綠營真的決定聯手時力，耕耘新竹已久的時代力量黨主席王婉諭，則被認為是可能的合作對象。

廣告 廣告

對此，時力發言人、竹市議員廖子齊今（25）日坦言說，外界最近對於2026年新竹市長選舉，確實有很多討論，包括各種的整合模式。但她表示，對於時代力量而言，重點並不在於政黨怎麼合，而是新竹市是否需要、如何找出一個更負責任、更專注於治理的選項。

快新聞／新竹市長選戰將上演「綠黃合」？王婉諭可能參選 時代力量回應了

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊。（圖／民視新聞翻攝）

她接著批評，過去這一年多，大家都已經看到充斥立法院的政治算計、各種整合權謀，但實際上卻缺乏對制度、公共利益的討論，導致決策品質快速下滑，社會也因此付出高昂代價。

談及外界近期點名黨主席王婉諭，可能適合代表「綠黃合」選新竹市長，廖子齊直言說，非常感謝大家的肯定，黨內當然會審慎評估相關的選項。但她也表示，最重要的其實不是誰能參選，而是非藍白勢力當中，能否提出一個夠好、夠強、市民也能共同認可的選項；時代力量也將以最開放、最負責任的態度面對此事。

做為新竹市議員，廖子齊也憑藉她對新竹的了解，直言說：「新竹有世界級的產業、也有理性關注公共事務的選民；大家在意的是交通、居住、公共服務、還有整體治理能否跟上這座城市的高度」。另一方面，廖子齊其實之前也曾公開表態，王婉諭長期投入公共事務，歷練相當完整；早年工作經驗也與新竹深厚連結，不論從能力、經歷或地緣關係來看，都是具有高度競爭力的人選。

原文出處：快新聞／新竹市長選戰上演「綠黃合」？傳王婉諭可能參選 時代力量回應了

更多民視新聞報導

耶誕神曲「告示牌百週冠軍」史上唯一 瑪麗亞凱莉霸氣曬美照

TPASS等補助卡關！總預算仍未審 卓揆盼：行政立法充分合作

樂見藍白拿香跟拜推「未來帳戶」 李坤城曝這前提：否則只是欺騙選民

